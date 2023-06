Deinhandy.de Mega-Deal: Samsung Galaxy S22 mit gratis Otelo-Tarif

Bei Deinhandy.de gibt es wieder ein spannendes Angebot rund um das Samsung Galaxy S22. Dabei sichert Ihr Euch die 128-GB-Variante und müsst einmalig gerade einmal 4,95 Euro zahlen. Um so einen Preis zu erhalten, schließt Ihr einen Mobilfunktarif von Otelo ab, bei dem Ihr satte 20 GB Datenvolumen zur Verfügung habt. Ob sich das Angebot lohnt, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.

Auch im Jahr 2023 kann sich der Kauf des Samsung Galaxy S22 durchaus lohnen. Denn es ist die günstigere Variante des aktuellen Flaggschiff-Modells, dem Samsung Galaxy S23 (zum Test), und gerade für die alltägliche Nutzung sind die Unterschiede in puncto Akkuleistung und Prozessor kaum erkennbar. Bei Deinhandy.de könnt Ihr Euch das Flaggschiff des vergangenen Jahres nun mit passendem Mobilfunktarif von Otelo sichern.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22 Mit Otelo Classic Allnet-Flat | 20 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | 4G | Vodafone-Netz | 50 € Wechselbonus Zur Geräte-Datenbank

Das Samsung Galaxy S22 nutzt ein 6,1 Zoll großes Dynamic-Amoled-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Im Inneren findet sich ein Exynos 2200 Prozessor mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 128 GB Gerätespeicher. Das Highlight hierbei ist jedoch das Kamera-Setup, das aus einer 50-MP-Weitwinkelkamera, sowie einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 10-MP-Teleobjektiv besteht. Dank der verbesserten Software des Samsung Galaxy S22 sind die Bilder wirklich sehenswert. Alle Infos zum Smartphone erhaltet Ihr übrigens in unserem Test zum Samsung Galaxy S22.

Darum lohnt sich das Samsung-Angebot von Deinhandy

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr bei diesem Deal einen Handytarif von Otelo ab. Dabei handelt es sich um die Allnet-Flat "Otelo-Classic" bei der Ihr 20 GB Datenvolumen zur Verfügung habt und mit maximal 50 MBit/s im 4G-Netz von Vodafone (zur Tarifübersicht) unterwegs seid. Für das gesamte Angebot zahlt Ihr 19,99 Euro im Monat und noch einmal 4,95 Euro als Einmalzahlung für das S22. Zusätzlich erwartet Euch eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro, allerdings gibt es 50 Euro in Form eines Wechselbonus, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Deinhandy-Deal-Übersicht Eigenschaft Deinhandy-Deal Gerät Samsung Galaxy S22 Tarif Otelo Classic Netz Vodafone Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 Euro Einmalige Gerätekosten 4,95 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 524,70 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Reguläre Gerätekosten 531,89 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 2,38 Euro Zum Angebot*

Anders als bei anderen Angeboten, spart Ihr bei diesem Deal monatlich effektiv 2,38 Euro. Denn das Smartphone kostet Euch derzeit mindestens 531,89 Euro im Netz und ähnelt damit bereits den Gesamtkosten des Deals. Allerdings gibt es noch den Wechselbonus über 50 Euro, wodurch sich die Kosten noch einmal senken.

Überlegt Ihr Euch also gerade ein neues Samsung Galaxy zuzulegen, solltet Ihr Euch den Deal unbedingt einmal genauer anschauen. Denn auch im Jahr 2023 ist das S22 noch wirklich spannend und Deinhandy verlangt insgesamt weniger, als das Smartphone ohne passenden Vertrag im Internet kostet.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das S22 für Euch in diesem Jahr noch interessant? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!