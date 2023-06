Unbegrenztes Datenvolumen ohne Laufzeit: Vodafone startet neuen Tarif!

Prepaid-Tarife* glänzen nicht unbedingt mit viel Datenvolumen, was durchaus zu Problemen führen kann, da die Aufstockung des Inklusivvolumens für Vielsurfer nicht selten zu hohen Kosten führt. Daher bieten immer mehr Provider eine Variante mit unendlichem Datenvolumen an und auch Vodafone wirft nun seinen Hut in den Ring. Mit dem CallYa Black erhaltet Ihr einen Prepaid-Tarif mit allen Vorzügen eines Top-Mobilfunkvertrages – nur eben ohne eine lästige Mindestlaufzeit.

Neben dem unendlichen Datenvolumen erwartet Euch eine maximale Download-Bandbreite in Höhe von 500 MBit/s und im Upload verfügt der Tarif über 100 MBit/s. Zusätzlich befindet Ihr Euch im sehr guten 5G-Netz von Vodafone und habt zusätzlich 500 Minuten oder SMS in andere EU-Netze zur freien Verfügung. Außerdem müsst Ihr für die SIM-Karte der Allnet-Flat keinen Cent zahlen und bekommt noch ein Startguthaben in Höhe von 10 Euro.

Darum lohnt sich das Prepaid-Angebot von Vodafone

Um das Datenvolumen nutzen zu können, müsst Ihr im Rhythmus von 4 Wochen 79,99 Euro an Vodafone zahlen. Dabei handelt es sich um wiederkehrende Kosten, die Ihr via Überweisung, Guthabenkarte oder in der MeinVodafone-App aufladen könnt. Allerdings ist hier ein großer Unterschied zu klassischen Postpaid-Tarifen, denn Ihr könnt die Zahlung auch pausieren und die SIM-Karte bleibt weiterhin gültig, allerdings könnt Ihr dann weder anrufen noch das volle Datenvolumen nutzen, seid aber für Eure Freunde und Verwandten weiterhin erreichbar. Die genauen Tarif-Konditionen findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

CallYa-Black-Übersicht Eigenschaft Vodafone CallYa Black Art des Tarifes Prepaid Datenvolumen Unendlich Download-Bandbreite max. 500 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 4 Wochen Kündigungsfrist 1 Monat Wiederkehrende Kosten 79,99 Euro / 4 Wochen Anschlussgebühr Entfällt Einmalige Kosten Entfällt Startguthaben 10,00 Euro Besonderheiten 500 Minuten oder SMS in andere EU-Netze Zum Angebot*

Vor allem für Personen, die viel Datenvolumen benötigen oder kurzfristig auf ein solches zugreifen müssen, sollten hier nicht lange überlegen. Mit der Kündigungsfrist von einem Monat könnt Ihr den Tarif jederzeit wieder kündigen und müsst Euch auf Grund des unendlichen Datenvolumens nicht vor versteckten Kosten in Acht nehmen.

Der direkte Vergleich zur Telekom zeigt außerdem, dass Vodafone noch einmal 20 Euro günstiger ist und identische Konditionen bietet wie die Magenta-Konkurrenz. Benötigt Ihr kein unendliches Datenvolumen, könnt Ihr gerade das doppelte Datenvolumen auf die anderen CallYa-Tarife erhalten und mit dem CallYa Digital sogar noch einen BestChoice-Gutschein im Wert von 35 Euro erhalten. Alle Infos findet Ihr in unserem Tarif-Check der CallYa-Tarife.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der CallYa Black interessant für Euch oder ist Euch der Preis doch zu hoch? Lasst es uns wissen!