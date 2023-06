Nothing Phone (2): CEO gibt Launch-Termin bekannt!

Nach etlichen Teasern hat Nothing endlich das Datum für die Vorstellung seines neuen Smartphones bestätigt. Der CEO des Londoner Unternehmens, Carl Pei, hatte bereits erwähnt, dass das Nothing Phone (2) im Juli vorgestellt werden würde, aber kein genaues Datum genannt. Das hat sich nun geändert.

Auf der eigens dafür eingerichteten Website für Veranstaltungen bestätigte Nothing, dass das Nothing Phone (2) am 11. Juli um 17:00 Uhr deutscher Zeit (CET) mit einem Online-Event vorgestellt wird. Im Folgenden erfahrt Ihr, wann das Event in anderen Zeitzonen stattfindet:

8 Uhr in PT (z. B. San Francisco)

11 Uhr in ET (z. B. New York)

16:00 Uhr in GMT (London)

20:30 Uhr in IST (Indien)

Der Teaser für das Nothing Phone (2) scheint die Glyph-Oberfläche des ersten Telefons zu bestätigen. / © Nothing

Unter dem Titel "Come to the bright side" (Komm auf die Sonnenseite) wurde die Veranstaltung mit einem kryptischen Bild bestätigt, das durchsichtige Tintenfisch-Tentakel vor einer Oberfläche, die aussieht wie die Glyph-Oberfläche des Nothing Phone (1), das im Test von nextpit mit 4,5/5 Sternen bewertet wurde, allerdings mit einem etwas anderen Layout für die Lichter.

In diesem Zusammenhang scheint die Einladung die Design-Renderings zu bestätigen, die nextpit vor einer Woche geteilt hat und die ein ähnliches Layout für die Glyph-Oberfläche zeigten.

Der Render von OnLeaks zeigte vor einer Woche ein ähnliches Design für die Glyph-Leuchten. / © OnLeaks/SmartPrix

Abgesehen von den Gerüchten gibt es bereits viele bekannte Details über das Nothing Phone (2), darunter die Politik der drei Betriebssystem-Updates, den Snapdragon 8+ Gen 1 auf Flaggschiff-Niveau und sogar die Batteriekapazität, die in einem Forbes-Interview beiläufig erwähnt wurde.

US-Start ebenfalls bestätigt

Nach der begrenzten Veröffentlichung des Nothing Phone (1) in den USA hat ein weiteres Interview mit Carl Pei ergeben, dass das Nothing Phone (2) in Nordamerika auf den Markt kommen soll. Im Gespräch mit "Inverse" sagte Carl Pei, dass die USA "2023 oberste Priorität" haben und dass das Nothing Phone (2) bei den US-Netzbetreibern ordnungsgemäß zertifiziert sein wird, sodass es voraussichtlich Ende 2023 auf den Markt kommen wird.

Einige Details wie die Kamerakonfiguration, die Displayeinstellungen und vor allem der Preis sind noch nicht bekannt. Schau auf jeden Fall bei nextpit vorbei, um mehr über die nächste Phase der Nothing Phones zu erfahren.

Was ist mit Euch? Seid Ihr gespannt (oder zumindest neugierig) auf das Nothing Phone (2) oder seid Ihr noch nicht auf den Hype-Zug aufgesprungen? Teilt Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!