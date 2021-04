E-Mail-Apps für Android und iOS: Hier schreibt und liest es sich besser

Richtet Ihr Euer neues Android-Handy oder Euer iPhone ein, werdet Ihr direkt nach einer E-Mail-Adresse gefragt, die Ihr mit dem Handy zusammen nutzen wollt. Das ist auch durchaus praktisch, denn über vorinstallierte Anwendungen wie Apple Mail oder Gmail könnt Ihr direkt durch Euren Posteingang stöbern. Allerdings gibt es auch viele Alternativen!

Denn der Versand von E-Mails am Handy basiert im Grunde genommen auf den gleichen Grundlagen wie am PC. Kennt Ihr Euch also ein wenig aus, sind Euch Worte wie "Pop3-Server" oder "IMAP" sicher ein Begriff. Durch diese standardisierten Protokolle könnt Ihr Eure E-Mail-Adressen von Google oder Apple auch in vielen weiteren Mail-Apps verwenden. Dabei erwarten Euch viele praktische Funktionen!

Gmail

Auf Android-Smartphones ist Gmail schon fest vorinstalliert. Es hatte vor geraumer Zeit die Standard-Mail-App in Android abgelöst. Im Zuge dessen lassen sich auch E-Mail-Adressen von Drittanbietern wie Outlook, Yahoo, GMX, Web.de, Telekom oder Exchange einrichten. Die Konten werden dann wahlweise getrennt oder in einem vereinheitlichten Postkasten unter "Alle Posteingänge" dargestellt.

Die Gmail-App unterstützt Drittanbieter und erlaupt zeitversetztes Versenden von E-Mails. / © NextPit

Gmail ist kostenlos, jedoch liest Googles KI Eure E-Mails und schlägt entsprechend Spam-, Filter- und Antwortmöglichkeiten vor. Zudem gibt es gelegentlich als E-Mails getarnte Werbung; ähnlich den ersten zwei Anzeigen in Google-Suchergebnissen.

Die-Mail-App ist benutzerfreundlich und bietet nützliche Funktionen. Ihr könnt den Versand von E-Mails einige Sekunden lang rückgängig machen, den Versand planen, Wischgesten in der Übersicht definieren … Die Google-Integration verbindet Kontakte und Kalender intelligent miteinander, so dass Ihr Einladungen ohne Umweg über den Kalender in der E-Mail-App annehmen könnt. Beim Suchen nutzt die Gmail-App den Index auf dem Google-Server, statt langsam die Offline-Datenbank zu durchsuchen – auch nach Stichwörtern innerhalb von E-Mails und PDF-Anhängen.

ProtonMail

ProtonMail ist ein Open Source Secure Email Provider mit Sitz in der Schweiz, einem Land, das für seine strengen Datenschutzgesetze bekannt ist. Dort befinden sich die Server von ProtonMail. Das Projekt wurde 2013 am CERN ins Leben gerufen und ist seitdem rasant gewachsen, zweifellos aufgrund ihrer Mission, ein sichereres und privates Internet für alle bereitzustellen. Deshalb könnt Ihr jederzeit ein Konto erstellen und den Service kostenlos nutzen. Es gibt Premium-Abonnements, die auch mehr Funktionen bieten, aber die kostenlose Version ist für die meisten Benutzer ausreichend.

Selbst mit einem kostenlosen Basis-Account könnt Ihr Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mails versenden. / © NextPit

Der Dienst bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Eurer Nachrichten, auch wenn der Empfänger die App nicht hat. In diesem Fall könnt Ihr die Nachricht mit einem Passwort sichern. Ein weiteres nettes Sicherheitsmerkmal ist, dass Ihr Eure E-Mails so einstellen könnt, dass sie sich automatisch "selbst zerstören" oder nach einer bestimmten Anzahl von Stunden oder Tagen löschen.

Einzigartige Sicherheitsfunktionen: Legt Ablaufdaten und Passwörter für einzelne E-Mails fest. / © NextPit

Das Posteingangsdesign ist sehr modern und intuitiv, so dass Ihr keine Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit haben werdet. Außerdem hat es einen eleganten Look mit einem hellvioletten Farbschema, das sehr ansprechend ist. Ihr könnt ProtonMail im Browser Eures Computers oder in den iOS- und Android-Anwendungen verwenden.

Aqua Mail

Die Freemium-App AquaMail lässt in der Gratis-Version nur ein einziges E-Mail-Konto zu. Zahlt Ihr rund 32 Euro pro Jahr, entfallen Werbeeinblendungen und Ihr könnt all Eure Konten mit dieser Mail-App verwalten. AquaMail erlaubt private Back-ups der E-Mails und Einstellungen und hat gegenüber Gmail einen Vorteil: Die Anwendung liest Eure E-Mails nicht mit.

Das Design von AquaMail lehnt sich an Apple Mail und Gmail an. / © NextPit

Zudem lehnt AquaMail sich bei der Steuerung an Apple Mail an. Habt Ihr also schon einmal ein iPhone benutzt, kommt Ihr vielleicht ganz gut mit der App zurecht. Ihr könnt durch Wischen auf das Absender-Icon alle E-Mails auf einer Seite auswählen, beim Lesen einer E-Mail nach links oder rechts wischen, um zur nächsten E-Mail zu springen, oder Wischgesten in der Übersicht definieren. Bilder in E-Mails werden nicht automatisch geladen (Datenschutz) und Links werden in einem In-App-Browser geöffnet.

BlueMail

Die komplett kostenlose E-Mail-App BlueMail verwandelt E-Mails in Aufgaben. Ihr könnt Euch später erneut über sie benachrichtigen lassen oder sie als "Erledigt" markieren. Den Posteingang könnt Ihr zudem per Schalter filtern auf E-Mails von Adressbuch-Kontakten. Das schafft auf Knopfdruck Übersicht in der Mail-App.

BlueMail ist erfinderisch im Umgang mit E-Mails, hat jedoch einen recht schlichten Editor. / © NextPit

Weniger im Fokus steht das eigentliche Schreiben von E-Mails. BlueMails Editor ist recht minimalistisch. Optionen zu Verschlüsselung gibt es nicht. BlueMail ist vor allem darauf ausgelegt, mehrere Posteingänge parallel zu verwalten. Denn dafür bietet er vertikale Tabs an der linken Kante. Dieses Feature war jedoch nicht Teil des Tests.

FairEmail

Komplett Open Source und recht leichtgewichtig, doch dennoch mit guter Funktionsvielfalt kommt FairEmail daher. Die Mail-App gibt es im Play Store und im APK-Verzeichnis "F-Droid". Der Clou bei der Sache: FairEmail lässt sich mit einem PGP-Dienstleister verknüpfen. So könnt Ihr komplett verschlüsselte E-Mails verschicken, eine S/MIME-Verschlüsselung gibt es jedoch nur gegen Bares.

FairEmail ist eine der schöneren Open-Source-Mail-Apps. / © NextPit

Als In-App-Kauf oder nach einer Spende bekommt Ihr weitere Zusatzfunktionenen wie Farb-Codes für Eure Konten, Benachrichtigungskanäle (Ordner-, Konto oder Absender-basiert), den Snooze-Button für E-Mails, zeitversetztes Versenden, Antwort-Vorlagen, Filter, einen Online-Such-Index, Keywords, S/MIME-Verschlüsselung und ein praktisches Widget für Euren Home-Screen. Berappt Ihr also einmalig fünf bis sieben Euro, kann die App deutlich mehr als Gmail und schneidet in puncto Datenschutz auch deutlich besser ab.

FairEmail im Play Store und auf F-Droid

Nine

Die kostenpflichtige Mail-App Nine kostet nach der zweiwöchigen Testperiode einmalig 14,99 Euro. Die Navigation gelang mir hier am schnellsten. Drückt Ihr den Löschen-Button in einer E-Mail, springt Ihr gleich zur nächsten. Inbox-Zero lässt sich auf diese Art wunderbar erreichen.

Die Mail-App Nine hat ein besonders gelungenes Design. / © NextPit

Auch die vielfältigen Wischgesten im Posteingang sowie der Editor haben mir bei Nine besonders gut gefallen. Es gibt zahlreiche Benachrichtigungs-Kanäle. So könntet Ihr das Telefon vibrieren lassen, bis Ihr die E-Mail in einem bestimmten Ordner gelesen habt.

Weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass None als einzige E-Mail-App einen Kalender integriert. dieser synchronisiert sich mit den integrierten Konten von Google oder Microsoft; CalDAV und CardDAV fehlen leider noch.

Hier ladet Ihr Nine für Android herunter

Spike

Die Funktionsstruktur von Spike ist bekannt, und jeder, der WhatsApp, Slack, Skype oder einen anderen beliebten Instant Messenger benutzt hat, wird sich sofort zu Hause fühlen. Spike ist jedoch nicht für SMS und Sofortnachrichten gedacht, sondern für E-Mails. Im Grunde genommen bringt Spike den gesamten Komfort von Instant Messaging-Diensten wie WhatsApp in Eure E-Mail-Threads. Vorbei sind die sperrigen Betreffzeilen, die unhandlichen Threads und der ganze Rest des E-Mail-Materials, das sich 2021 veraltet anfühlt.

Die E-Mail-App für alle, die Instant Messenger lieben. / © NextPit

Es spielt auch keine Rolle, wenn Ihr Spike verwendet und der Empfänger nicht. Die Person, der Ihr antwortet, erhält immer noch eine normale E-Mail, als ob Ihr sie z.B. in Google Mail verschickt hättet. Spike ist verfügbar für Android, iOS, Mac und PC. Ihr braucht kein separates Konto, loggt Euch einfach mit dem Passwort Eures E-Mail-Kontos ein und Ihr seid bereit, E-Mails auf die gleiche Weise zu versenden wie WhatsApp-Nachrichten – eben total einfach!

Outlook

Microsoft arbeitet hart daran, sein E-Mail-Business (und seine mobilen Apps auf breiter Front) zu verbessern, und Outlook ist ein weiterer Beweis dafür. Es sieht aus wie aus einem Guss, bringt alle Funktionen, die man wahrscheinlich benötigt, und kann eingehende Nachrichten in verschiedenen Ebenen sortieren.

Microsoft mag "old school" sein, aber es hat neue Tricks. / © NextPit

OneDrive und der Outlook-Kalender sind integriert, so dass es perfekt für Microsoft-Benutzer ist (obwohl auch andere Konten unterstützt werden). Eine Registerkarte zeigt zuerst die wichtigsten E-Mails an, und es gibt schnelle Filteroptionen, die Euch helfen, eine große Anzahl von Nachrichten einfach durchzusehen.

Yahoo Mail

Yahoo Mail ist noch immer eine der beliebtesten E-Mail-Management-Anwendungen und ermöglicht es, nicht nur E-Mails zu lesen und zu senden, sondern gleichzeitig auch einen Blick auf die neuesten Nachrichten zu werfen. Wie bei Google Mail könnt Ihr mit der Yahoo-App auch verschiedene E-Mail-Konten verwalten, einschließlich Outlook- und Google-Konten.