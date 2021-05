Die besten TV-Apps für Android und iOS

Auf den ersten Blick wirkt Joyn zu gut um wahr zu sein. Tatsächlich ist die TV-Streaming-App genau das, was am Markt lange gefehlt hat: die einfachste denkbare Lösung, um Live-TV zu streamen. Die App läuft gleichermaßen auf Mobilgeräten, Smart-TVs oder Spielkonsolen.

Telekom bietet nicht nur seinen Kunden die TV-Streaming-App MagentaTV an. Selbst für Kunden anderer Internet-Provider ist der Preis von 7,95 für das monatlich kündbare Angebot niedrig angesetzt. Telekom-Kunden mit dem Tarif MagentaZuhause mit MagentaTV (Plus) kostet die App nur 4,95 Euro zusätzlich. Kunden mit MagentaMobil-Vertrag können dank StreamOn unterwegs TV-Sender auf Ihrem Android-Gerät streamen, ohne Datenvolumen zu verbrauchen (gilt auch für GigaTV, Waipu und Zattoo).

Android- sowie iOS-Nutzer können in der TV-App auch Chromecast verwenden, um die Inhalte auf den Großbildschirm zu übertragen. Das TV-Programm wird in einer Art großem Stundenplan live angezeigt. Ihr könnt Sendungen zur Aufzeichnung vormerken und später auf all Euren Geräten ansehen. Diesen Funktionsumfang bekommt Ihr bei DailyMe jedoch oft auch gratis.

Die Waipu-Redaktion ersetzt auch die Fernsehzeitung und arbeitet Empfehlungen der kommende 14 Tage auf, so dass Ihr frühzeitig Aufnahmen planen könnt. Die Aufnahmen könnt Ihr schon während der Aufzeichnung, also zeitversetzt ansehen. Werbung lässt sich dabei überspringen. Manche Sender unterbinden jedoch Aufzeichnungen.

Bei Dailyme TV sind seither zusätzlich Klassiker wie Bezaubernde Jeannie, Die 2 und die Rowan-Atkinson-Serie Blackadder zu sehen. Außerdem gibt es das Neo Magazin Royale, die Tagesschau in 100 Sekunden und eine Video-Anleitung für die App selbst.

Lieblingssendungen könnt Ihr abonnieren. / © NextPit

Dailyme hat einen Entdecker-Modus, der Euch die verfügbaren Sendungen in einem Katalog präsentiert. Die Suchfunktion findet Sendungen in allen gelisteten TV-Sendern. Was Euch gefällt markiert Ihr mit Einschalten. Eingeschaltete Sendungen werden heruntergeladen, wenn Ihr im WLAN seid. Ihr bestimmt in den Einstellungen, wie viel Speicherplatz auf Eurem Smartphone oder Tablet frei bleiben soll.

In den Übersichten der jeweiligen Sender ist die Auswahl zum Teil dünn. Die Vollbildwerbung erscheint häufig, lässt sich aber leicht ausblenden.

Auch einen Sleep Timer könnt Ihr aktivieren. / © NextPit

Der Player gibt ohne Unterbrechung alles wieder, was dailyme im Hintergrund heruntergeladen hat. Ein Sleep-Timer stoppt die Wiedergabe nach einem Countdown.

Zattoo

Zattoo überträgt die üblichen Fernsehsender live und kostenlos. Für knapp hundert Euro pro Jahr kommen HD-Auflösung und eine Reihe weiterer Sender dazu. Pay-TV-Sender und ausländische TV-Kanäle kosten nochmal extra, beziehungsweise lassen sich separat freischalten.

Zattoo hat die beste Benutzeroberfläche. / © NextPit

Die Benutzeroberfläche der Zattoo-App ist die beste aller TV-Apps für Android. Vor allem das Zapping macht großen Spaß, da die Wiedergabe bei der Recherche nicht unterbrochen wird. Zattoo liefert die Fernsehzeitung gleich mit. Filme und Sendungen werden mit Bild und Text beschrieben.

Ihr könnt spulen und pausieren. / © NextPit

Mediathek-Apps

Fast alle deutschen Haushalte müssen den Rundfunkbeitrag zahlen. Im Gegenzug erhalten sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk inklusive der diversen Fernsehsender wie ARD, ZDF, die Dritten oder andere Spartenkanäle. Natürlich haben auch diese ihre Mediatheken zu Streaming-Plattformen ausgebaut. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Apps des öffentlichen Rundfunks.

ARD

In der ARD-App habt Ihr Zugriff auf Livestreams und Aufzeichnungen des Ersten sowie alpha, ARTE, BR, Deutsche Welle, HR, MDR, NDR, ONE, RBB, SR, SWR, tagesschau24, WDR und 3sat. Damit ersetzt sie zahlreiche Einzel-Apps.

Die ARD-App ist Euer Zugang zu den Archiven aller Spartensender. / © NextPit

Eigenproduktionen könnt Ihr lange nach Ausstrahlung per Volltextsuche finden. Es wird eine Beschreibung angezeigt. Ihr könnt einzelne Inhalte zur Offline-Wiedergabe herunterladen. Chromecast und Apple TV werden unterstützt.

ARTE

Arte war einer der ersten öffentlich-rechtlichen Sender mit Mediathek. In seinem +7-Programm zeigt er Filme und Sendungen aus eigener Produktion oft sieben (daher der Name) und gelegentlich bis zu 90 Tage nach Ausstrahlung.

Arte merkt man seine Erfahrung an: Ihre App ist die fortschrittlichste Mediathek-App. / © NextPit

Arte lässt sich komplett auf Französisch umschalten. Einzelne Titel sind auch in weiteren Sprachen und mit Untertiteln verfügbar. Chromecast wird unterstützt. Der Offline-Modus fehlt leider. Besonders die neuen Listen, die von der ARTE-Redaktion zusammengestellt werden, laden zum Laufenlassen ein und bieten großartige Unterhaltung.

ZDF

Die ZDF-App bietet Livestreams zu ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat, Phoenix und Arte. Sendungen aus eigener Produktion könnt Ihr über die Suchfunktion bis zu 90 Tage nach Ausstrahlung ansehen. Einzelne Inhalte wie das Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann sind offline abrufbar.

Offline-Wiedergabe, Chromecast-Support und Sendungs-Abos machen die ZDF-App tadellos. / © NextPit

Abonniert Eure Lieblingssendungen, lasst Euch über neue Episoden informieren und streamt sie zuhause per Chromecast auf den Großbildschirm. Die App ist übersichtlich und intuitiv bedienbar. Dank Social-Log-in mit Facebook, Google oder klassisch mit der E-Mail-Adresse könnt Ihr Eure Abos auf mehreren Geräten synchronisieren.

Was sind Eure Tipps wenn's um das Fernsehen am Handy geht? Habt Ihr Ergänzungen für unsere Liste oder Erfahrungen mit einem der genannten Anbieter?

Dieser Artikel wurde am 14. Mai 2021 aktualisiert und neu veröffentlicht. Bestehende Kommentare können daher aus dem Zusammenhang gerissen wirken.