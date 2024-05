Europa-League-Finale, Champions-League-Finale, DFB-Pokalfinale, Europameisterschaft 2024. Der Frühsommer hält einige Fußballüberraschungen für uns bereit. Die Frage ist also, ob Euer Fernseher für diese Events gerüstet ist. Hisense ist einer der offiziellen EM-Partner in diesem Jahr und Ihr könnt Euch mit dem E7KQ einen 4K-Smart-TV ins Haus holen. Die 65-Zoll-Variante gibt es jetzt bei Amazon zum unschlagbaren Preis von 499 Euro.

Affiliate Angebot Hisense E7KQ 65 Zoll | 4K | HDR 10 | QLED-Panel | 60 Hz | Dolby Atmos | Sprachassistenten | Game Mode Plus | 300 Nits

4K für unter 500 Euro – wie gut ist der Hisense E7KQ wirklich?

Nicht nur Fußball-Fans kommen mit dem E7KQ auf Ihre Kosten. Denn der Smart TV (zur Kaufberatung) nutzt ein QLED-Panel mit einer maximalen Helligkeit von 300 Nits und eignet sich daher hervorragend für Filmabende in dunkleren Räumen. Durch Funktionen wie HDR10, HDR10+ decoding, Dolby Vision, DTS Virtual bietet Euch der 65-Zoll-Fernseher nicht nur ein gutes Bild, sondern auch einen ausgewogenen Sound.

Der Smart TV läuft mit VIDAA 6 und bietet Euch eine Vielzahl von Apps an. Auch ein Game-Mode ist verfügbar und reduziert die Latenzzeit von 8 ms durch ALLM noch einmal. Allerdings hat der Fernseher auch seine Probleme. Denn das Panel erreicht nur eine Bildwiederholrate von 60 Hz, was für Serien, Filme oder Sport völlig ausreicht, aber wahre Zocker eher stören dürfte. Außerdem ist der Sound zwar ausgewogen, allerdings weder kraftvoll noch wirklich berauschend. Zusätzlich fehlen HDMI-2.1-Anschlüsse, denn der E7KQ nutzt lediglich HDMI 2.0.

Lohnt sich das Angebot zum Hisense 65E7KQ?

Der Fernseher belegt Platz 2 im Amazon-Bestseller-Ranking in der Kategorie "Fernseher" und zählt somit zu den beliebtesten Modellen. Das QLED-Modell erschien erst im vergangenen Jahr und zählt zu den neuen Hisense-Fernsehern. In der Regel kostet Euch die 65-Zoll-Variante mehr als 600 Euro und so liegt auch der nächstbeste Preis für ein Neugerät gerade bei 699,01 Euro – ohne die anfallenden Versandkosten.

Bei Amazon bekommt Ihr den Smart TV jetzt allerdings für gerade einmal 499 Euro und müsst auch keine zusätzlichen Versandkosten befürchten, falls Ihr Prime-Kunden seid. Der bisherige Bestpreis von 519 Euro wird ebenfalls unterschritten. Allerdings dauert der Versand hier 1 bis 3 Wochen. Somit ist der Fernseher zwar pünktlich zur EM da, allerdings müsst Ihr Euch in Geduld üben.

Möchtet Ihr Euch also einen 65-Zoll-Fernseher in die Wohnung stellen, solltet Ihr Euch diesen Deal nicht entgehen lassen. Legt Ihr jedoch Wert auf Gaming-Features oder habt ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer, ist dieser Deal leider nicht so spannend für Euch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Hisense-TV interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!