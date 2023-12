Diese Woche neu: Alle Neustarts bei Disney+, Netflix und Amazon

In dieser Woche starten bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ etwa 30 neue Filme und Serien. Darunter neue Folgen von Reacher, The Crown und The Rookie sowie Aquaman, Indiana Jones und Chicken Run. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Jack Reacher und die Hennen rennen wieder

Zwei Wochen vor Weihnachten fahren die Streaming-Dienste mit schweren Geschützen auf, auch wenn die Anzahl an Neuaufnahmen von Amazon und Disney im Vergleich zu den Vorwochen deutlich geschrumpft ist. Zwischen dem 11. und 17. De­zem­ber starten bei Netflix die finalen Folgen von The Crown und die Knet-Hühner aus Chicken Run feiern nach 23 Jahren in "Operation Nugget" ihr Comeback.



Weiterhin kann man sich auf drei Staffeln 4 Blocks und die Extended Version von Spider-Man: No Way Home freuen. Bei Amazon Prime Video hingegen setzt man in den nächsten Tagen alles auf den Start der zweiten Staffel von Reacher. Gleichzeitig nimmt man mit Shazam und Aquaman zwei Blockbuster aus dem DC-Universum ins Programm auf.

Zu guter Letzt streamt ihr bei Disney+ die zweite Staffel von Welcome to Wrexham, die Doku-Serie über den von Ryan Reynolds und Rob McElhenney übernommenen britischen Fußballverein Wrexham A.F.C. Darüber hinaus startet Indiana Jones und das Rad des Schicksals und die fünfte Staffel von The Rookie.



Netflix: Neue Filme und Serien in KW 51

Raus aus der Single-Hölle: Staffel 3 ab 12. Dezember

Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only ab 12. Dezember

Unter Druck: Das US-Team für die Fußball-WM der Frauen ab 12. Dezember

Se Eu Fosse Luísa Sonza ab 13. Dezember

1670 ab 13. Dezember

4 Blocks: Staffeln 1-3 ab 13. Dezember

German Genius: Staffel 1 ab 13. Dezember

Car Masters - Von Schrott zu Reichtum: Staffel 5 ab 13. Dezember

The Influencer ab 13. Dezember

The Crown: Staffel 6 - Teil 2 ab 14. Dezember

Der Vogel und die Löwin: Staffel 2 ab 14. Dezember

Yu Yu Hakusho ab 14. Dezember

Carol & The End of The World ab 15. Dezember

Yoh! Christmas ab 15. Dezember

Chicken Run: Operation Nugget ab 15. Dezember

Im Angesicht der ETA: Interview mit einem Terroristen ab 15. Dezember

Spider-Man: No Way Home (Extended Version) ab 15. Dezember

The Hills: Staffel 3 ab 15. Dezember

Familia ab 15. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 51

Shazam! ab 13. Dezember

Aquaman ab 14. Dezember

The Cell ab 14. Dezember

Harrow | Staffel 1-3 ab 14. Dezember

Reacher | Staffel 2 ab 15. Dezember

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 51

Welcome to Wrexham - Staffel 2 ab 13. Dezember

The Rookie - Staffel 5 ab 13. Dezember

Schlafend ins Glück ab 15. Dezember

Indiana Jones und das Rad des Schicksals ab 15. Dezember

Zeitlose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford ab 15. Dezember