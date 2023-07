Diese Woche neu: Filme und Serien bei Netflix, Disney & Prime Video

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche mehr als 20 neue Filme und Serien in ihr Programm auf. Darunter Venom, They Cloned Tyrone, Shutter Island, Joker und The Covenant. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Streaming-Dienste vs. Sommerloch

Die Woche vom 17. bis 23. Juli nutzen die Streaming-Anbieter vor allem, um das Sommerloch mit namhaften Lizenztiteln zu füllen. Zwar sind bei Netflix Jamie Foxx, John Boyega und Kiefer Sutherland in der Mystery-Komödie They Cloned Tyrone zu sehen, doch dürfte die Fortsetzung von Venom (Let There Be Carnage) mit Tom Hardy und Woody Harrelson mehr Abonnenten anziehen.



Ähnlich dürfte es bei Amazon Prime Video aussehen, die mit The Addams Family 2 und vor allem Shutter Island, Joker und The Covenant diverse Blockbuster zeigen. Disney+ hingegen setzt auf die beinahe zwei Jahre alte Horrorserie Chapelwaite mit Adrien Brody und die sechste Staffel der Drama-Serie Snowfall. Darüber hinaus gibt es eine Handvoll Dokumentationen, hauptsächlich über Haie.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 29

Unbekannt: Die Knochenhöhle ab 17. Juli

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada ab 19. Juli

Der tiefste Atemzug ab 19. Juli

Supa Team 4 ab 20. Juli

Süße Magnolien: Staffel 3 ab 20. Juli

Venom: Let There Be Carnage ab 20. Juli

They Cloned Tyrone ab 21. Juli

Affiliate Angebot Netflix abonnieren

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 29

Der Hauptmann ab 17. Juli

What to Expect When You're Expecting ab 17. Juli

Die goldenen Jahre ab 17. Juli

The Magic Flute Y1 ab 17. Juli

The Addams Family 2 ab 18. Juli

Shutter Island ab 19. Juli

Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen ab 20. Juli

Joker ab 20. Juli

The Covenant ab 21. Juli

Libre De Reir | Staffel 1 ab 21. Juli

Affiliate Angebot Prime abonnieren

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 29

The Lesson is Murder - Staffel 1 ab 19. Juli

Snowfall - Staffel 6 ab 19. Juli

Chapelwaite - Staffel 1 ab 19. Juli

Superkräfte der Haie ab 21. Juli

Hai vs. Boot ab 21. Juli