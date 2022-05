Disney+ mit Werbung: Details zum neuen Abo-Modell durchgesickert

NEXT PIT TV

Das meldet das Online-Magazin Variety über die Pläne. Derzeit kostet das Jahres-Abonnement bei Disney+ in Deutschland 90 Euro im Jahr oder 9 Euro im Monat. Verschiedene Abo-Päne gibt es bislang noch nicht, doch das soll sich ändern.

Disney+ plant ein günstigeres Abo als Alternative, bei dem der Nutzer Werbung zu sehen bekommt. Die Idee ist nicht neu. Erste Anbieter sind in den USA schon zu dem werbefinanzierten Modell als weiteres Abo-Angebot gewechselt. Hulu experimentiert damit schon länger, Disney+ will es ihnen nachtun. Bisher war nur wenig dazu bekannt, wie das ganze aussehen wird. Jetzt melden US-Medien wie Variety und das Wall Street Journal, dass das Unternehmen jeweils vier Minuten Werbeeinblendungen für sechzig Minuten Streamingdauer vorgesehen hat.

Bei der Konkurrenz sieht es ähnlich aus: Peacock von NBCUniversal versprach nicht mehr als fünf Minuten Werbung alle 60 Minuten zeigen, HBO Max liegt bei vier Minuten Werbespots pro Stunde. Bei der Werbung selbst sind bei Disney+ einige Kategorien kategorisch ausgeschlossen. Dazu gehören Anzeigen für Alkohol, Politik oder für Streaming-Mitbewerber. In den USA soll das werbefinanzierte Abo noch in diesem Jahr starten. All diese neuen Informationen sollen von einer internen Quelle des Konzerns stammen. Disney+ hat sich auf Nachfrage, ob diese Zahlen stimmen, nicht geäußert.

Für Disney soll durch die Werbung mehr hängen bleiben

Die Disney-Führungskräfte scheinen von dem werbefinanzierten Projekt regelrecht begeistert zu sein und versprechen sich viel. "Eine werbefinanzierte Ebene auf Disney+ wird uns die Möglichkeit geben, ein noch breiteres Publikum zu erreichen, während wir Disney+ über mehrere Preispunkte hinweg ausweiten", sagte Bob Chapek, Disneys CEO, vor kurzem in einer Präsentation vor Investoren.

"Und wenn wir einige unserer anderen Dienste nutzen, sehen wir, dass ein werbefinanzierter Dienst einen zusätzlichen Nutzen bringt, der es uns ermöglicht, den Preis niedriger zu halten. Das wird natürlich durch die zusätzlichen Einnahmen ausgeglichen, die wir pro Nutzer durch die Werbeausgaben erzielen würden."