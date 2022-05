Datum durchgesickert: Zeigt Apple das iPhone 14 an diesem Tag?

Die Seite iDropNews will ein inoffizielles Dokument vorliegen haben, aus dem das Datum der iPhone-14-Keynote hervorgeht. Demnach soll das nächste Apple-Event am 13. September 2022 stattfinden. Das Apple-Magazin leitet diese Informationen daher ab, dass Apple ein Event in der Kalenderwoche 37 plane und seine Keynotes immer an einem Donnerstag stattfinden. Welche Produkte Apple vorstellen wird, können wir aber auch ohne offizielle Informationen ganz gut einschätzen.

Das Design des nächsten Apple-Smartphones soll schlichter werden. Die drei Objektive sollten weniger Platz auf der Rückseite einnehmen und sich vollständig in die Vorderseite des Telefons integrieren. Die Frontkamera, die samt Face-ID in das Display eingelassen werden soll, könnte eine Auflösung von 45 MP erreichen.

Das iPhone 14 dürfte jedoch keine großen Veränderungen in Bezug auf das Aufladen mit sich bringen, da es wahrscheinlich weiterhin über einen Lightning-Anschluss verfügen wird. Angesichts der steigenden Rohstoffkosten könnte das iPhone 14 aber etwas mehr kosten als das iPhone 13, das für 899 Euro auf den Markt kam.

AirPods Pro 2 werden noch stärker vernetzt

Die AirPods Pro werden im September schon drei Jahre alt. Daher ist ein Upgrade der ANC-Kopfhörer längst überfällig. Apple wird voraussichtlich größere Hardwareänderungen, Gesundheitsfunktionen und andere nennenswerte Soft- und Hardwareverbesserungen integrieren. Der Analyst Ming-Chi Kuo deutet an, dass die neuen Kopfhörer in der Lage sein werden, mit Apples ALAC-Audiocodec Lossless-Audioqualität zu liefern. Der Preis wird voraussichtlich bei 279 Euro liegen, also auf demselben Niveau wie die ersten AirPods Pro.

Die AirPods Pro sind Apples teuerste und leistungsstärkste In-Ear-Kopfhörer. / NextPit

Drei neue Apple Watches?

Apple wird voraussichtlich eine Apple Watch 8, eine verbesserte Watch SE 2 und eine womöglich eine neue Apple Watch auf den Markt bringen. Letztere hat noch keinen offiziellen Namen, soll aber besonders robust werden. Die Nachfolgerin der Apple Watch SE könnte zudem einem neuen Gerücht zufolge einige wichtige Änderungen mit sich bringen, darunter die Funktion "Always-On-Display". Die Apple Watch Series 8 soll einen Sensor für die Körpertemperatur enthalten.

Was meint Ihr, wird Apple am genannten Datum neue Produkte vorstellen? Und werdet Ihr beim iPhone 14 zuschlagen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!