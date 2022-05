Leak zum iPhone 14 Max: Mehr Arbeitsspeicher und schnelleres Display

NEXT PIT TV

Basierend auf den Infos des bekannten Apple-Leakers Shadow Leak wird das iPhone 14 Max einige der Hardware-Merkmale des iPhone 13 übernehmen. Das gilt insbesondere fürs Design. Zudem wird erwähnt, dass Apple das iPhone 14 Max zumindest im Bereich des Arbeitsspeichers deutlich aufrüsten wird.

iPhone 14 Max mit schnellerem Display und größerem Arbeitsspeicher

Die Quelle erwähnt, dass das iPhone 14 Max einen 6,7-Zoll-OLED-Screen mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz und einer Auflösung von 2.278 x 1.284 Pixeln haben wird. Während die Pixel-Zahl weniger überrascht, stellt vor allem die Bildwiederholrate gegenüber dem 60-Hz-Display des iPhone 13 eine deutliche Verbesserung dar.

Leider wird aber wohl derselbe A15-Bionic-Chipsatz aus dem letztjährigen iPhone sowohl das iPhone 14 als auch das größere Max antreiben. Sollte dies der Fall sein, ist dies das erste Mal, dass Apple das Standard-iPhone drastisch weiter von der Pro-Serie abgrenzt. Wie groß der tatsächliche Leistungsunterschied zwischen dem Bionic A15 und dem diesjährigen A16-SoC ist, können wir aktuell noch nicht einschätzen.

Es gibt Vermutungen, dass sowohl das iPhone 14 Pro als auch das Pro Max über ein Punch-Hole im Display und eine neue 48-MP-Kamera verfügen werden. / © NextPit

Zusätzlich zu den bereits genannten Spezifikationen werden die iPhone 14- und Max-Modelle wahrscheinlich die dualen 12-MP-Hauptkameras beibehalten. Einen früheren Bericht über eine Autofokus-Selfie-Kamera des iPhone 14 bestätigte der Leaker nicht. Es gilt als sicher, dass nur das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max den neuen 48-MP-Hauptsensor erhalten werden.

Was den Preis angeht, so könnte das iPhone 14 Max in der Basisversion mit 128 GB Speicher für 899 US-Dollar auf den Markt kommen. Vermutlich wird das Modell mit 256 GB um 100 Dollar teurer sein. Natürlich raten wir immer dazu, diese Art von Informationen mit einer gehörigen Portion Skepsis zu betrachten. Gewissheit haben wir erst, wenn das offizielle iPhone-Event von Apple im September stattfindet.

