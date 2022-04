iPhone-Kamera mit großem Upgrade: Plant Apple diesen Schritt im 14 Pro?

Apples Pro-Modelle der iPhone-14-Serie könnten Euch 48 Millionen Gründe geben, Euch zu freuen. Denn einem neuen Gerücht zufolge soll Apple an einem großen Kamera-Upgrade arbeiten. Dabei soll nicht nur ein um 20 Prozent größerer Sensor zum Einsatz kommen, Apple könnte sich auch erstmals an Pixel-Binning wagen.

iPhone 14 Pro und Pro Max sollen neuen 48-Megapixel-Sensor bekommen

Neues Gerücht bestätigt Angaben des bekannten Leakers Ming-Chi Kuo

Apple könnte dem Trend des Pixel-Binning von Android-Herstellern folgen

Exklusiv in den iPhone-14-Pro-Modellen soll Apple den 12MP-Sensor durch einen deutlich größeren 48MP-Sensor ersetzen. Das behauptet ein Nutzer der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo. Die neuen Details bestätigen die früheren Behauptungen des Apple-Leakers Ming-Chi Kuo und werden dadurch umso glaubwürdiger.

Vor- und Nachteile eines Sensors mit mehr Megapixeln

Angeblich soll neben der Auflösung auch die Größe des Sensors wachsen. Den neuen Informationen zufolge, soll die Fläche des Sensors um 57 Prozent größer sein als im aktuellen iPhone 13 Pro. Dennoch sinkt die Pixelgröße aufgrund der höheren Auflösung von 1,9µm auf 1,22µm. Das führt zu Folgeproblemen, da pro Pixel weniger Lichteinfall möglich ist.

Zwar könnte Apple so theoretisch schärfere Bilder mit mehr Spielraum für nachträgliches Zuschneiden erzeugen. Die kleineren Pixel führten aber automatisch zu mehr Bildfehlern, da die Lichtempfindlichkeit durch den geringeren Lichteinfall erhöht werden müsste. Demnach wäre es sinnvoll, wenn Apple sich eines Tricks aus der Anroid-Welt bedient.

Das iPhone 13 Pro Max verfügt über einen 12-MP-Weitwinkel-, einen 12-MP-Ultraweitwinkel- und einen 12-MP-Telefoto-Sensor / © NextPit

Während Apple einerseits noch lichtstärkere Objektive nutzen könnte, um den Lichteinfall auf jeden Pixel zu vergrößern, könnte sich der Hersteller auch am Pixel-Binning versuchen. Viele Android-Smartphones rechnen mehrere Bildpunkte zu einem zusammen und errechnen so automatisch ein Bild mit maximaler Qualität. Ob das wirklich zu besseren Bildern führt, ist allerdings umstritten. Unser aktueller Kamera-Blindtest könnte darüber Aufschluss geben.

Weitere Vorteile könnte der Sensor für Videoaufnahmen bringen. Technisch gesehen wäre der noch unbenannte Sensor mit 48 Megapixeln nämlich in der Lage, 8K-Videos aufzunehmen wie wir es beim Xiaomi 12 und beim Galaxy S22 Ultra sehen. Wir erwarten jedoch noch nicht, dass Apple diesen Weg im Jahr 2022 einschlagen wird. Dafür könnte Apple das Mehr an Informationen dazu nutzen, Features wie den Kinomodus zu verbessern und eventuell sogar in 4K anzubieten.

iPhone 14 Pro max Renderings zeigen dünnere Ränder und neue "Ausrufezeichen" Stanzloch-Sensor und hinten 48MP Kamera! / © VNchocoTaco

"Ausrufezeichen"-Punch-Hole und dünnere Ränder beim Pro Max

Nach der Flut von durchgesickerten Informationen über das iPhone 14 ist auch ein neues Rendering im Internet aufgetaucht. Diesmal handelt es sich um eine Reihe neuer CAD-Zeichnungen des iPhone 14 Pro Max, die angeblich die seit langem gemunkelte Punch-Hole-Notch zeigen sollen. Da hier ein Kreis neben einer Ellipse sitzt, wird diese im Netz auch als "Ausrufezeichen"-Notch bezeichnet.

Das Weglassen der Notch soll es Apple zudem ermöglichen, die Ränder um das Display im Vergleich zum iPhone 13 Pro Max um 20 Prozent dünner werden zu lassen. Basierend auf dem Rendering wird auch der Kamerabuckel auf der Rückseite dicker und breiter sein, wie mit dem neuen größeren Sensor erwartet.

Es sind noch ein paar Monate bis zu Apples Herbst-Event, sodass wir noch viel Zeit haben, um diese Gerüchte zu bestätigen. Aber was haltet Ihr von Apples Schritt, einen 48MP-Sensor zu verwenden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!