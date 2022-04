Oster-Angebote bei Amazon im Check: Diese Technik-Deals lohnen sich!

Als würde irgendjemand zu Ostern ein neues Smartphone im Garten verstecken, hat Amazon heute seine Aktion "Oster-Angebote" gestartet. Neben Haushaltsgegenständen, Kleidung und allen sonstigen Amazon-Kategorien gibt es auch Technik und Onlinedienste deutlich günstiger. Amazon selbst rechnet dabei natürlich mit der unverbindlichen Preisempfehlung und sieht überall fette Rabatte!

Zu allen Oster-Angeboten bei Amazon

Aber ist Jesus umsonst auferstanden oder gibt es tatsächlich gute Deals bei den Oster-Angeboten? Um das herauszufinden haben wir die neueste Amazon-Aktion für Euch im Preis geprüft. Dabei haben wir Preissuchmaschinen im Netz genutzt, um herauszufinden, ob es das rabattierte Produkt nicht bei anderen Händlern günstiger gibt. In unseren Preiselementen seht Ihr jeweils, wie viel Geld Ihr im Vergleich zu anderen Anbietern spart. Seht Ihr dabei "Bestpreis", heißt das, wir konnten im Netz gleichwertige aber keine besseren Deals finden.

Die besten Technik-Deals der Oster-Angebote

Smartphones

Starten wir mit dem Thema, über das wir bei NextPit am häufigsten berichten: Guten Smartphone-Angeboten. Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Handy, empfehle ich Euch darüber hinaus unsere Bestenlisten und die Übersichtsseite unserer Deals.

Wearables

Passend zu Eurem Handy gibt es natürlich auch reduzierte Wearables. Darunter die meiner Meinung nach sehr guten Soundcore Liberty Air 2 Pro, die Ihr Euch zum Bestpreis im Netz holen könnt.

Smart-Home

Das Thema Smart-Home wird in den kommenden Wochen bei NextPit immer wichtiger. Ihr habt es eventuell schon an unserer Marktübersicht zu Philips Hue gemerkt. Welche Smart-Home-Deals bei Amazon empfehlenswert sind, findet ihr in der nachfolgenden Liste heraus.

Sonstige Angebote für Nerds

Günstige Abonnements oder wirklich empfehlenswerte Technik-Deals findet Ihr in der nachfolgenden Liste.

Na, war etwas für Euch dabei? In den kommenden Tagen checken wir weitere Oster-Angebote für Euch und aktualisieren diesen Artikel, falls es was neues gibt. Bleibt also dran und verratet uns in den Kommentaren, worauf Ihr wartet!