Xiaomi-Angebote zum Muttertag: Deals für Handys und mehr im Check

Im Rahmen des Muttertags reduziert Xiaomi zahlreiche Technikprodukte! Dabei geht die Aktion bis zum 28. Mai, Ihr habt also noch ein wenig Zeit, Euch für ein Produkt zu entscheiden. Dennoch haben wir die Angebote von Xiaomi für Euch im Preis geprüft und verraten, welche Deals sich tatsächlich lohnen!

Wie üblich bei solchen Aktionen, sind die Angebote nicht unbedingt Bestpreise. Allerdings solltet Ihr vor allem bei den Flash Sales Geld sparen, denn die Preise fallen dann noch einmal und garantieren Euch beispielsweise für das den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2S ein gutes Angebot. Um einen entsprechenden Vergleich anzuführen, haben wir die Angebotspreise mit aktuellen Top-Preisen aus dem Netz verglichen.

Solltet Ihr also noch nicht das passende Geschenk für den Muttertag gefunden haben, lohnt sich definitiv ein Blick auf die Xiaomi Seite. Denn nicht nur die Saugroboter sind deutlich günstiger, sondern auch Smartphones und andere Smart-Home Produkte. Und gegen verspannte Schultern hat Xiaomi auch etwas für Euch parat.

Der Muttertag bei Xiaomi

Beginnend ab dem 6. Mai könnt Ihr also beim Hersteller sparen. Aber gerade die Flash Sales vom 07. Mai bis 08. Mai machen die Aktion so lukrativ. Denn hierbei erreichen die Gadgets teilweise tatsächlich Bestpreise, die Ihr so nicht im Netz finden könnt.

Nachfolgend findet Ihr die Angebote von Xiaomi. Um Euch einen besseren Vergleich zu ermöglichen, präsentieren wir Euch die regulären Angebotspreise und darüber findet Ihr auch direkt die Bestpreise aus dem Netz.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi 10 Im Flash Sale vom 07. Mai bis 08. Mai reduziert auf 149,90 €.

Affiliate Angebot Xiaomi 11T 8/256 GB Im Flash Sale vom 07. Mai bis 08. Mai reduziert auf 379,90 €

Affiliate Angebot Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Affiliate Angebot Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Im Flash Sale vom 07. Mai bis 08. Mai reduziert auf 349,00 €

Affiliate Angebot Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S Im Flash Sale vom 07. Mai bis 08. Mai reduziert auf 199,00 €

Affiliate Angebot Mi Smart Air Fryer 3,5 L

Affiliate Angebot Xiaomi Massage Gun Early Bild Preis 99,00 € vom 07. Mai bis 08. Mai

Das sind sie, die Angebote von Xiaomi. Wie Ihr seht, lohnen sie sich nur bedingt. Solltet Ihr allerdings während dem 07. Mai und 08. Mai zuschlagen könnt Ihr Euch tatsächlich einige Schnäppchen sichern. Zur Massage Pistole gab es leider kein Vergleichsangebot, da es sich hierbei um einen Early Bird Preis handelt.

Ob Ihr Eurer Mutter nun einen Saugroboter kaufen möchtet, bleibt natürlich Euch überlassen. Ich persönlich bevorzuge weiterhin einen großen Strauß Blumen und die Zeit, die ich mit meiner Mutter an diesem Tag verbringe.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist ein interessanter Deal für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!