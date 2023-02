Ein ganzes Jahr lang günstiger: o2 senkt die Preise für den Homespot!

Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen Internet-Tarif, hat o2 eventuell genau das richtige Angebot für Euch auf Lager. Denn Ihr könnt Euch gerade den my Home S und my Home M sichern und zahlt in den ersten 12 Monaten deutlich weniger. Wie das genau aussieht, findet Ihr in unserem Tarif-Check heraus.