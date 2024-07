Ende einer Ära: Sony stellt Produktion von DVDs und Blu-Rays ein

Produktion endet stufenweise

Der nächste Sargnagel für die optischen Speichermedien DVD und Blu-Ray ist damit beschlossen. Sony hat bekannt gegeben, dass sie die Entwicklung und Produktion von Blu-Ray-Discs in ihren Werken in Tagajō, in der japanischen Präfektur Miyagi, stufenweise einstellen werden. Das geht aus einem Bericht des japanischen News-Blogs AV Watch hervor. Einen Zeitplan für die Beendigung der Produktion gibt es offiziell nicht, Insider gehen aber davon aus, dass noch in diesem Jahr Schluss ein wird, denn das Geschäft lohnt sich schon seit Langem nicht mehr.

Betroffen sind verschiedenen Aufnahme-Speichermedien, genauer gesagt die BD-RE (25 GB), BD-RE DL (50 GB), BD-RE XL (100 GB) und BD-R XL (128 GB) für Verbraucher sowie professionelle Discs und Optical Disc Archive für die Datenspeicherung.

Sony war Marktführer

Sony plant eine Neuorganisation und Verkleinerung ihrer Belegschaft im Bereich der Aufnahme-Blu-Ray-Discs und Tape-Medien. Bis April 2025 sollen dazu noch weiter Umstrukturierungs-Maßnahmen folgen. Ziel ist es, das Geschäft an die Marktbedingungen anzupassen und wieder in die Gewinnzone zu kommen.



Sony war seit 1986 führend in der Entwicklung und Produktion von optischen Speichermedien und brachte unter anderem 2003 die erste Blu-Ray-Disc für Verbraucher und 2013 das Optical Disc Archive für große Datenmengen auf den Markt.

