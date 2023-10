Eureka E10s im Test: Wisch- und Saugroboter mit Absaugstation für 500 €

Im Anschluss wird Euch der gescannte Grundriss in der Eureka-App angezeigt. Hier könnt Ihr den Roboter zur Reinigung losschicken, zwischen jeweils vier Saugstufen und Stufen der Wasserdurchflussrate wählen und wie üblich bei Saugrobotern No-Go-Zonen und Stellen fürs Spot-Cleaning in die Karte eintragen.

Wie schon erwähnt verbaut Eureka einen LiDAR-Turm, der hier hauptverantwortlich zeichnet für eine fast perfekte Kartierung unserer berühmt-berüchtigten nextpit-Teststrecke. Für das Mapping müsst Ihr, je nach Größe und Anzahl der Zimmer in Eurer Bude, ebenfalls nur einige Momente warten. Der große Vorteil der LiDAR-Navigation: Sie funktioniert auch in absoluter Dunkelheit, da sie mit dem Laser ihre eigene Beleuchtung mitbringt. Andere Roboter mit lediglich RGB-Kamera arbeiten nur bei Tageslicht vernünftig.

Für die Fernbedienung steht Euch dann schließlich die Eureka-App zur Verfügung. Ihr registriert Euch mit Eurer E-Mail und stellt im Anschluss erst eine Bluetooth- und dann eine WLAN-Verbindung her. Nach etwa drei Minuten habt Ihr den E10s in der App hinzugefügt und schickt den tüchtigen Putzhelfer auf seine erste Tour durch Eure Bude.

In der Station des E10s hat Eureka einen Hepa-Filter integriert und verspricht dank einer fünfstufigen Filterung die Entfernung von Staub und Allergenen aus der Luft. Das beutellose Design der Station ist definitiv ein Hingucker. Dank des transparenten Staubbehälters habt Ihr zudem den "Dreck-Stand“ jederzeit im Blick. Zusätzlich spart Ihr beim E10s Geld und tut etwas für die Umwelt, da Ihr keine Einwegbeutel benötigt. Ihr entleert den Staubbehälter einfach direkt in den Hausmüll.

Den Eureka E10s gibt es einzig in einer schwarzen Farbvariante. Die Station hat das gleiche Farbdesign erhalten, mit vereinzelten lila-Tönen, die an Staubsauger von Dyson erinnern. Kurioserweise ist das nicht das erste Mal, dass uns das bei Eureka auffällt – in unserem ausführlichen Test des Eureka AK10 hatten wir bereits ähnliche Assotiationen.

Saug- und Wischleistung im Test

Beim Saugen und Wischen hat der Eureka-Saugroboter noch Potenzial nach oben. Die Eureka-App steht Euch mit einer überschaubaren, aber vollkommen ausreichenden Palette an Einstellungsmöglichkeiten zur Seite. Bei der Navigation zeigt sich der Eureka E10s von seiner besten Seite.

Gefällt:

Zwei Seitenbürsten verbaut

Staubbehälter und Wassertank in einem Teil vereint

Gelungene Softwareunterstützung

Hervorragende Navigation

Gefällt nicht:

Abstriche beim Saugen feiner Partikel

Keine präzise Angabe des Akkustands

Nachdem der Eureka E10s beim Mapping bereits einen tollen ersten Eindruck hinterlassen hat, waren wir unserem Praxis-Test umso gespannter, ob der 500 Euro teure Putzroboter bei der Saug- und Wischleistung ebenso überzeugend ist.

Dem ist leider nicht ganz so. Klar, Eureka stattet den E10s mit einer ordentlichen Saugleistung von 4.000 Pa aus, jedoch gelangt in der Praxis nicht genug durch den Staubkanal. Während unseres Tests beobachten wir immer wieder, dass der E10s Haferflocken auf glatten Oberflächen mit beiden Seitenbürsten unter sich vergräbt und dann drüberfährt, aber diese dann als Haufen hinterlässt und schlichtweg nicht aufsaugt.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 8,1 g 81 % Sand (Fliesen) 10 g 6,7 g 67 % Sand (Teppich) 10 g 5,6 g 56 %

Im Test finden wir schließlich 81 % der verteilten Haferflocken im Staubbehälter des Roboters wieder. Bei feinen Partikeln zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier tut sich der Eureka-Roboter schwer, unser feines Test-Initial komplett vom glatten Untergrund zu verschlingen. Hier finden wir 67 % des verstreuten Sandes in der Staubbox wieder.

Auf Teppichen nimmt die Leistung noch weiter ab. Gerade mal 56 % unseres grob verteilten Sandes nimmt der Budget-Saugroboter auf – und das, obwohl wir in der Eureka-App die Teppich-Erkennung für eine weitere Erhöhung der Saugkraft aktiviert haben.

In der Eureka-App könnt Ihr zudem festlegen, nach wie vielen Putztouren der Roboter in der Basisstation seinen Staubbehälter leersaugen lassen soll. Die Absaugvorgang der Station ist unfassbar laut – so laut, dass unsere gesamte Redaktion beim ersten Absaugen vor Schreck von den Stühlen gefallen ist. Eureka hätte also ruhig etwas von der Saugpower der Basisstation in den Roboter stecken sollen.

An der Rückseite des E10s befinden sich zwei Seitenbürsten und eine Wischplatte. / © nextpit

Zugutehalten möchten wir dem E10s, dass wir im Test keine feuchte Teppichkante vorgefunden haben. Um das zu verhindern, hebt der Saug- und Wischroboter seine Wischplatte um 10 mm an, sobald er auf Teppiche fährt. Allerdings überzeugt die Wischleistung im Test nicht vollends. Zwar wischt der E10s den Großteil unseres leicht eingetrockneten Ketchups weg, ohne den Fleck mit sich herzuziehen. Jedoch erkennen wir einen sichtbaren, aber zumindest keinen klebrigen Rückstand unserer verteilten Soße.

Für die regelmäßige, oberflächliche Reinigung reicht die Saug- und Wischleistung also durchaus aus – Ihr müsst den E10s entsprechend eben öfters losschicken. Eine gründliche Grundreinigung nimmt Euch der Eureka-Roboter allerdings nicht ab. Das gilt allerdings für alle Roboter in dieser Preisklasse.

Dank der LiDAR-Navigation findet sich der E10s problemlos in Eurer Wohnung zurecht. / © nextpit

Die Navigation des E10s ist makellos. In einem Raum mit zahlreichen Stühlen hat der Eureka-Roboter überhaupt keine Probleme gehabt, sich durch die Testfläche zu manövrieren. Dabei fiel uns auf, dass der Roboter Hindernisse zuverlässig erkennt, und nicht erst gegen diese fährt, um im Weg befindliche Möbel zu erkennen.

Die Eureka-App zeigt Euch die Live-Position des Roboters an. Weiterhin seht Ihr, wie lange und wie viel Wohnfläche während der Putztour gereinigt wurde. / © nextpit

Zur Akkulaufzeit des E10s ist keine präzise Angabe möglich. Das liegt schlichtweg daran, dass die Eureka-App den Akkustand in Balkenform angibt. Allerdings ist uns im Test nichts Negatives bei der Akkulaufzeit aufgefallen.