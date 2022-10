Freenet zum Sonntag: 60 GB Datenvolumen für 19,99 €!

Passend zum Sonntag haben wir wieder einen wirklich guten Tarif von Freenet für Euch, den wir Euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Ihr könnt aktuell 60 GB Datenvolumen im Netz der Teléfonica bekommen und zahlt dafür monatlich gerade einmal 19,99 Euro. Außerdem ist der Tarif monatlich kündbar und Ihr könnt den Tarif flexibel beginnen lassen. Ob sich der Tarif wirklich lohnt, oder ob es hier um Bauernfängerei geht, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Vorab sei gesagt, dass der Deal nur für kurze Zeit verfügbar ist. Ihr solltet Euch also wirklich beeilen, wenn Ihr diesen abschließen möchtet, denn Erfahrungsgemäß halten solche Angebote nur wenige Tage. Wenn Ihr also gerade sowieso nach einem Mobilfunktarif mit massig Datenvolumen sucht, dann ist das Angebot eventuell genau das richtige für Euch, denn 60 GB für weniger als 20 Euro finden sich nicht wirklich häufig.

Zusätzlich, zum satten Inklusivvolumen, bietet Euch Freenet noch die Möglichkeit, den Tarif monatlich zu kündigen. Beachtet allerdings die Kündigungsfristen. Ihr könnt Innerhalb von zwei Wochen vor Ablauf der Mindestlaufzeit von einem Monat kündigen. Anschließend habt Ihr eine Kündigungsfrist von einem Monat. Was den Tarif ebenfalls ausmacht, ist die recht hohe Bandbreite. Ihr surft hier mit maximal 225 MBit/s im Netz der Teléfonica, was ebenfalls recht untypisch für Discount-Tarife ist.

Lohnt sich das Angebot von Freenet?

Seid Ihr Euch aktuell noch unsicher, ob sich der Tarif wirklich lohnt, könnt Ihr den Starttermin flexibel bestimmen und somit bis zu 70 Tage voraus datieren. Hinzu kommt noch, dass Ihr eine deutlich geringere Anschlussgebühr zahlen müsst. Statt der üblichen 39,99 Euro fallen hier nur 9,99 Euro an. Leider müsst Ihr hier, wie so häufig, auf 5G verzichten. Alle Infos zum Tarif findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Freenet-Übersicht Eigenschaft 60 GB LTE Allnet-Flat Datenvolumen 60 GB Allnet-Flat? Ja 5G? - Bandbreite Max. 225 MBit/s Netz Teléfonica Mindestlaufzeit 1 Monat Monatliche Kosten 19,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 9,99 Euro Gesamtpreis (24 Monate) 489,75 Euro Zum Angebot!

Um Euch den Vergleich zu anderen Tarifen zu vereinfachen, haben wir hier mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten gerechnet. Nach dieser Zeit zahlt Ihr insgesamt 489,75 Euro, also ungefähr so viel wie für einen Tarif mit 10 GB bei einem der großen Anbieter. Da der Vertrag monatlich kündbar ist, fallen nach 24 Monaten keine weiteren Gebühren mehr an.

Ihr müsst hier leider auf 5G verzichten. Allerdings ist dies das einzige wirkliche Problem mit dem Tarif. Allein die ordentliche Bandbreite und das satte Datenvolumen machen das Angebot bereits attraktiv. Habt Ihr also kein Problem mit dem Verzicht auf den neuen Mobilfunkstandard, lohnt sich das Angebot wirklich.

Was haltet ihr von dem Deal? Sind Euch 60 GB Datenvolumen zu viel oder genau die richtige Menge für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!