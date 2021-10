Galaxy Unpacked 2: So verfolgt Ihr das heutige Samsung-Event

Was bekommen wir beim Galaxy Unpacked zu sehen?

Wir wissen also, wann es losgeht und wo wir zuschauen können. Jetzt wüssten wir nur noch gerne, was wir zu erwarten haben. Lange hofften wir auf ein Galaxy S21 FE, auch wenn es da schon vor Wochen deutliche Anzeichen gab, dass dieses Modell komplett auf Eis gelegt würde.

Auch aktuell gehen die Meinungen immer noch auseinander. Die Einen hoffen darauf, dass wir es tatsächlich heute präsentiert bekommen, die andere Fraktion geht derzeit davon aus, dass es Anfang 2022 so weit sein könnte. Aber wer weiß: Vielleicht wird es auf dem Event ja zumindest schon mal angeteasert.

Aber was gibt es überhaupt noch zu präsentieren, sollte das S21 FE nicht am Start sein? Dazu empfiehlt sich ein Blick auf das zweite Teaser-Video von Samsung. Der Titel "Get ready to unfold something unmistakably you" schlägt die Brücke zu den Samsung-Foldables und im Video spielen ein paar CGI-Kollegen mit einer Farbpalette herum. Sehen wir also tatsächlich lediglich ein Galaxy Z Fold 3 und ein Galaxy Z Flip 3 in neuen Farben? Ab 16 Uhr sind wir schlauer.