Bespoke Edition: Galaxy Z Flip 3 bekommt 49 neue Farben

Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition erlaubt Anpassen von Vorder- und Rückseite sowie Scharnier

Galaxy Watch 4 (Classic) bekommt ebenfalls einen Konfigurator mit Armbändern und mehr

Los geht's bei 1149 Euro für die 256-GB-Version über Samsung.com

Bei Android 12 steht mit Material You die Individualisierbarkeit im Vordergrund. Bislang färbt das nur wenig auf Samsungs OneUI 4.0 ab – die neue Android-Oberfläche zumindest in der Beta kaum neue Möglichkeiten zur Anpassung. Dafür setzt Samsung bei seinen Smartphones und Wearables künftig auf einen Konfigurator, der flüchtig an den Moto Maker erinnert.

Ihr könnt im Bespoke-Konfigurator beim Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition für Rahmen sowie Vorder- und Rückseite aus zwei beziehungsweise fünf verschiedenen Tönen wählen. Wer in Stochastik aufgepasst hat, kommt auf 49 verschiedene mögliche Kombinationen.

Diese fünf Farben stehen für Front und Rückseite des Galaxy Z Flip 3 zur Auswahl. / © Samsung

Wer irgendwann mal feststellt, dass die Farbkombination ein Griff ins Klo war, kann die Cover auch nachträglich wechseln lassen – kostenpflichtig, versteht sich. Apropos kostenpflichtig: Die Bespoke Edition des Galaxy Z Flip 3 kostet 50 Euro mehr als das Standardmodell.

Für die Galaxy Watch 4 gibt es im sogenannten Bespoke Studio ebenfalls die Möglichkeit, farblich passende Armbänder und mehr auszuwählen. Per Software-Update sollen hier außerdem weitere Anpassungsmöglichkeiten ans Handgelenk kommen.

Na, wer kennt Ihn noch den Moto Maker? Samsungs Bespoke Studio beamt mich zurück in die Vergangenheit. / © Samsung

Die Bespoke Editions für die Galaxy Watch 4 und das Galaxy Z Flip 3 sind ab sofort über die Samsung.com-Webseite verfügbar. Fans von Kitsuné sollten ebenfalls ein Auge auf die Webseite haben: Samsung hat nämlich speziell designte Galaxy Buds 2 und Armbänder für die Watch 4 versprochen.