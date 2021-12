Gerüchte zur Kamera des iPhone 14: Geht Apple mit dem Trend?

Analyst Ming-Chi Kuo vermutet, dass im iPhone 14 eine 48-Megapixel-Kamera verbaut sein wird

Bereits 2023 soll der Einsatz einer Periskop-Linse erfolgen, um den optischen Zoom noch weiter zu verbessern.

Kuo stützt sich auf einen Bericht der Firma TF International Securities, gibt aber sonst keine Informationen preis.

Einem Bericht von TF International Securities zufolge, wird sich der Wert von Largan Precision in den nächsten Jahren signifikant steigern, bedingt durch die besseren Kameralinsen, die in den kommenden iPhones verwendet werden sollen. Der taiwanische Hersteller gilt als Hauptzulieferer für die Kameralinsen in iPhones, wodurch Kuo seine Aussage stützt. Vorweg sei allerdings gesagt, dass der Analyst sonst keinerlei Informationen herausgibt, was Gerücht insgesamt doch sehr vage erscheinen lässt.

Im kommenden Jahr soll neben dem neuen iPhone ebenfalls das AR/VR-Headset von Apple erscheinen. Um das Headset optimal nutzen zu können, wäre es von Vorteil, wenn die Smartphones des amerikanischen Herstellers Videos in passender Auflösung liefern würden. So behauptet der Analyst, dass die Smartphones in naher Zukunft 8K-Aufnahmen machen könnten. Diese ultrahohen Auflösungen werden im Jahr 2021 bereits von einigen Smartphones unterstützt – Displays mit 8K-Auflösung gibt es dabei noch äußerst selten.

Mit Binning und Periskop-Linse für bessere Bilder

Vor kurzer Zeit behauptete Kuo bereits, dass eine 48-Megapixel-Linse im neuen iPhone zu finden sein wird. Darüber hinaus ist von einer 12-Megapixel-Kamera die Rede, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass Apple nun auch den Schritt zum "Pixel-Binning" wagt. Dieser Vorgang bezeichnet das Zusammenfassen benachbarter Bildelemente in Digitalkameras. Durch diesen Prozess erreichen viele Smartphones eine höhere Lichtempfindlichkeit und sammeln mehr Informationen für computational photography.