Hersteller bestätigt: Xiaomi 12 erscheint in wenigen Tagen!

Auf der chinesischen Blogging-Plattform Weibo gab es nun ein offizielles Statement von Xiaomi zu ihrem neusten Flaggschiff. Der offizielle Release in China soll somit kurz nach Weihnachten, am 28. Dezember 2021, stattfinden. Das neue Xiaomi 12 wird dort vorerst in zwei Varianten erscheinen – zum einen als Xiaomi 12 und zum anderen als 12 Ultra.

Das neue Xiaomi 12 erscheint in China schon sehr bald. Der Konzern teilte das Release-Datum über den chinesischen Kurznachrichten-Dienst "Weibo" bekannt. Zum Start wird das Smartphone in zwei verschiedenen Versionen erscheinen – als Xiaomi 12 und als Xiaomi 12 Ultra. Dabei wird es aber voraussichtlich nicht bleiben, da der Smartphone-Hersteller seine Serien in der Regel um zusätzliche Modelle erweitert. So gibt es bereits Gerüchte zu einem Xiaomi 12 X, das als kompaktes Smartphone erscheinen soll.

Zum gleichen Zeitpunkt erscheint wohl auch die neue Benutzeroberfläche MIUI 13. Die UI basiert auf Android 12 und soll als Grundlage für das neue Flaggschiff-Smartphone dienen.

Der Release Teaser des Xiaomi 12 übermittelt auf Weibo!/ © Xiaomi

Kaum technische Details bekannt

Bisher sind erst wenige Informationen zum neuen Smartphone bekannt. Von offizieller Seite ist bisher nur der Prozessor bestätigt worden. Der neue Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 soll als CPU für die Xiaomi 12-Serie herhalten. Glaubt man zudem Gerüchten, wird das Xiaomi 12 Ultra etwas größer sein, als die Standardversion.

Darüber hinaus gibt es weitere Gerüchte zu den neuen Smartphones. So soll das Handy mit einer 50-Megapixel-Kamera, einem OLED-Display und einem 100-Watt-Fast-Charge-Modul erscheinen. Das Xiaomi 12 Ultra wird den Gerüchten zufolge etwas mehr zu bieten haben. So soll es einen QHD+-Display, eine 120-Watt-Ladegeschwindigkeit und eine 5000-mAh-Batterie besitzen.

Allerdings sind das alles bisher nur Gerüchte, die noch nicht bestätigt wurden. So bleibt uns nur bis zum 28. Dezember zu warten, um die genauen Details des Flaggschiffs sehen zu können. Der globale Release wurde bisher noch nicht bekannt gegeben, allerdings sollte dieser nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

