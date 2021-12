Xiaomi 12: So viel kleiner wird das neue Flaggschiff

Das geleakte Design des Xiaomi 12 hat sich im Vergleich zum Mi 11 aus dem letzten Jahr kaum verändert

Die Displaydiagonale soll von 6,8 auf 6,2 Zoll schrumpfen

Wie Ihr sicher wisst, wird das Xiaomi 12 das nächste High-End-Smartphone des chinesischen Herstellers sein. Während es Gerüchte gibt, dass das Design des Xiaomi 12 Ultra komplett überarbeitet werden soll, wird sich das Basismodell optisch nicht viel verändern. Tatsächlich soll das Xiaomi 12 laut einem Leak, das von der Website zoutons.com veröffentlicht wurde, dem Mi 11 sehr ähnlich sein. Eine wichtige Änderung steht dennoch an.

Altbekanntes Design, aber deutlich kompakter

Die indische Website Zoutons hat sich mit dem französischen Leaker OnLeaks zusammengetan und Renderbilder sowie ein Video veröffentlicht, die das angebliche Design des Xiaomi 12 zeigen. Diese Renderings offenbaren, dass Xiaomi das Design seines Top-Smartphones wohl nicht ändern wird. Eine ziemlich große Veränderung dürfte das Xiaomi 12 jedoch vom Mi 11 Ultra unterscheiden.

Das Xiaomi 12 – Renderbild von OnLeaks und Zoutons © OnLeaks x Zoutons Das Xiaomi 12 – Renderbild von OnLeaks und Zoutons © OnLeaks x Zoutons Das Xiaomi 12 – Renderbild von OnLeaks und Zoutons © OnLeaks x Zoutons Das Xiaomi 12 – Renderbild von OnLeaks und Zoutons © OnLeaks x Zoutons

Das Display des Xiaomi 12 soll von 6,8 Zoll auf 6,2 Zoll schrumpfen, was das neue erschwingliche Flaggschiff zu einem viel kompakteren Gerät machen würde, verglichen mit dem Vorgänger. Diese Entscheidung würde Xiaomi dabei helfen, das Basismodell besser von der Ultra-Variante abzugrenzen. Zur Erinnerung: Sowohl das Mi 11 als auch das Mi 11 Ultra hatten eine Bildschirmdiagonale von 6,8 Zoll.

Der Leak enthüllte auch andere Merkmale, die für ein Flaggschiff des Jahres 2022 eher herkömmlich wirken.

Keine großen Überraschungen bei den technischen Daten

Das Xiaomi 12 soll einen FHD+-AMOLED-Screen mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz besitzen. Es ist bereits bekannt, dass das Smartphone mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet sein wird. Das SoC sollte von mindestens 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher unterstützt werden. Zudem erwarten wir eine Selfie-Kamera, die per Punch-Hole Design mittig Platz findet, während auf der Rückseite ein dreifaches 50-MP-Kameramodul zu finden sein. Das Smartphone soll mit einem 5000-mAh-Akku ausgestattet sein und eine 100-W-Schnellladefunktion bieten.

Frühere Gerüchte lassen uns glauben, dass die Xiaomi-12-Serie am 28. Dezember in China vorgestellt wird, bevor sie 2022 nach Europa kommt. Das Smartphone soll in den Farben Schwarz, Weiß und Gold erhältlich sein.

Was haltet Ihr von diesen Renderings des Xiaomi 12? Könnt Ihr Euch mit der Aussicht anfreunden, dass das Xiaomi 12 in seiner Basis-Ausführung nicht viel Neues bietet, aber dafür deutlich kompakter ausfallen wird?