Honor 50 bei Saturn für 399 Euro: Das Honor-Flaggschiff zum Top-Preis

"Last Christmas, I gave you my heart" ... In ein paar Tagen ist schon Weihnachten und Euch fehlt, wie mir, noch ein passendes Geschenk? Dann könnte Euch das Honor 50-Angebot bei Saturn und Media Markt eventuell aushelfen. Das Smartphone ist momentan für 399 Euro zu haben – die passenden Kopfhörer gibt's gratis dazu! Wir von NextPit verraten Euch, ob sich der Deal lohnt.

Das Honor 50 gibt es im Bundle mit den Earbuds 2 Lite bei Saturn/ Media Markt für 399 Euro im Angebot!

Das neueste Modell des chinesischen Konzerns wurde erst im Oktober veröffentlicht.

Aktion beginnt heute und Saturn bietet einen Versand vor Weihnachten an!