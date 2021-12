Umfrage der Woche: Wie denkt Ihr über selbstlöschende Nachrichten?

Verschwindende Nachrichten sind auf vielen Messengern derzeit eine der angesagtesten Funktionen. WhatsApp hat diese Funktion jüngst erst ausgebaut. Aber nutzt Ihr das Feature überhaupt? Oder sind Nachrichten mit Selbstzerstörungs-Timer ein Störfaktor, den man in Kauf nehmen muss? Wir sind uns nicht so ganz sicher, daher geben wir diese Fragen heute weiter an die NextPit-Community

Die Privatsphäre in der digitalen Welt ist meiner – nicht ganz so bescheidenen – Meinung nach der kritischste Punkt bei unserer Interaktion mit Technologie. Wir leben schließlich im Informationszeitalter und breiten unser Leben online in Texten aus, die sich dann auf weit entfernten Servern wiederfinden. Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber diese Vorstellung kann bei einem Durchschnittsbürger wie mir eine Menge Frustration hervorrufen.

Ich will sicher nicht behaupten, dass ich verstehe, wie komplizierte Verschlüsselungen funktionieren. Aber wenn Informationen über mich irgendwo gespeichert werden, kann die Verschlüsselung noch so gut sein – eines Tages wird sie jemand knacken können.

Verschwindende Nachrichten: Vermenschlichung unserer Chats?

Die Lösung für unsere Bedenken ist einfach. Wie wäre es, wenn wir unser Gedächtnis im realen Leben einfach in der virtuellen Welt nachbilden? Das geht in der digitalen Welt ziemlich einfach: Stellt einen Timer für Nachrichten ein – und sobald der Timer abläuft, verschwinden sie. Da alle faktischen Beweise verschwunden sind, bleibt in unserer Kommunikation das gleiche Gefühl der Ungewissheit und der Privatsphäre erhalten, das wir bei realen Interaktionen haben.

Die Wahrheit ist aber, dass die Kommunikation in der realen Welt schwieriger ist, als man auf den ersten Blick vermuten würde: Jede Art von Kommunikation, die nicht in irgendeiner Form aufgezeichnet wird, existiert im Gedächtnis derjenigen, die an ihr teilnehmen. In gewisser Weise steht Euer Wort gegen meines, was unsere Diskussionen sicherer macht.

Snapchat verdankt seinen Erfolg größtenteils der Tatsache, dass es sich für das Verschwinden von Nachrichten einsetzt. / © Primakov / Shutterstock

Aber bei aller geistigen Größe sind wir trotzdem arg limitiert. Kommunikation kann eine Herausforderung sein, wenn die einzige Referenz unser Gedächtnis ist. Schließlich werden wir mehr denn je mit Informationen bombardiert, und alles strebt nach unserer Aufmerksamkeit. Heute wird von uns erwartet, dass wir uns mehr Details mit größerer Genauigkeit merken, als je zuvor.

Ich persönlich verlasse mich inzwischen so sehr auf die Aufzeichnungsfähigkeiten von Texten, dass ich, wenn mir jemand eine Nachricht mit Ablaufdatum schickt, diese mit großer Wahrscheinlichkeit nach drei Minuten wieder vergessen habe. Das wiederum führt bei nachfolgenden Gesprächen eventuell zu großer Verwirrung. Aber das passiert ja auch im "echten" Leben. Also würde ich sagen, dass verschwindende Nachrichten unser virtuelles Leben in gewisser Weise vermenschlichen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.

Auf der einen Seite ist es angenehm bequem, wenn wir immer auf Nachrichten zurückgreifen können. Das erlaubt uns, mit immer mehr Menschen in Kontakt zu treten. Andererseits wäre da die Sicherheit verschwindender Nachrichten, die unsere Privatsphäre schützt.

Welche Art von Nachrichten bevorzugt Ihr? Schnell verschwindende Nachrichten (wenige Minuten)

ganz normale Nachrichten

Langsam verschwindende Nachrichten (mehrere Tage) (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Aber das war noch nicht alles. Es ist offensichtlich, dass es auch bei dieser Funktion mehrere Wege gibt, die mal besser und mal schlechter funktionieren. Hier gilt es jetzt, die richtige Balance zu finden. Unterschiedliche Plattformen haben schließlich auch unterschiedliche Zielgruppen. Einige Unternehmen verwenden Nachrichten, die verschwinden, für kritische Informationen. Hier will man sicherstellen, dass das Risiko minimiert wird, dass irgendeine Info nach draußen dringt.

Gleichzeitig möchten andere Nutzer:innen die Plattform vielleicht dazu nutzen, um Freunden und Familienmitgliedern besonders sensible Geheimnisse anzuvertrauen. Wieder andere freuen sich einfach über die Gewissheit, dass niemand ihre Nachrichten aufzeichnen kann. Wie sieht das bei Euch aus? Welche Gründe sprechen bei Euch für selbstlöschende Nachrichten?

Aus welchem Grund verschickt Ihr verschwindende Nachrichten? Ich schätze allgemein die Privatsphäre

Die Inhalte, die ich teile, sind kritisch oder privat

Explizite Inhalte

Ich vertraue der anderen Person nicht

Ich versende keine selbstlöschenden Nachrichten

Anderer Grund (gern in den Kommentaren erläutern) (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Aber bleiben nicht dennoch Zweifel, wenn wir ein so komplexes Thema hier auf ein paar simple Fragen eindampfen? Wird unsere Kommunikation in digitalen Welten durch solche Ansätze tatsächlich vermenschlicht? Oder machen wir uns mit billigen Lösungen wie selbstlöschenden Nachrichten nur etwas vor, weil uns ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt wird?

In einer idealen Welt bräuchte ich diesen Punkt nicht anzusprechen, verdammt. Aber es gibt im Netz genug Artikel, die sich damit befassen, wie man die vermeintliche Sicherheit von verschwindenden Nachrichten aushebeln kann. Also besteht fraglos die Gefahr, dass unsere Privatsphäre, unser Recht auf Vergessenwerden und all die Dinge, die ich oben erörtert habe, keinen wirklichen Wert haben.

Macht dieses Wissen, dass die Person auf der anderen Seite des Bildschirms potenziell Dinge aufzeichnen könnte, den Zweck von verschwindenden Nachrichten zunichte?

Fühlt Ihr Euch bei der Nutzung verschwindender Nachrichten sicher? Ja!

Ja, aber ich bin dennoch vorsichtig

Nein, aber es gibt Ausnahmen

Nein! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Natürlich gibt es viele Aspekte, die wir in dieser Umfrage nicht angesprochen haben; dieses Thema ist offensichtlich komplizierter als es zunächst scheint. Es gibt auch ernsthafte Sicherheits- und Überwachungsaspekte, die ich im Text nicht erörtert habe. Aber ich dachte mir, dass wir das vielleicht besser in den Kommentaren diskutieren können und freue mich daher auf Eure Beiträge.