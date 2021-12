Über 500.000 Downloads: Gefährliche Malware in Android-App gefunden

Auf unserem Smartphone sind allerhand Informationen gespeichert. Immer wieder versuchen Kriminelle an diese Daten zu gelangen, in dem sie Trojaner in Mails oder Apps verstecken – im Fall der App "Color Message". Sie diente als Wirt für den Joker-Virus, der Daten von Eurem Smartphone stiehlt und mit diesen Premium-Zugänge zu anderen Apps abschließt. Dadurch erlebt Ihr ein böses Erwachen, wenn die nächste Handyrechnung ins Haus flattert.

"Color Message" ist eine App, die eine gefährliche Malware beherbergt.

Der Joker-Virus meldet Euch unwissentlich bei Premium-Services an und stiehlt Eure persönlichen Daten

App wurde bereits aus dem Google Play Store entfernt