Gratis statt 0,59 €: Verteidigt Euren Planeten – als Roboter-Obst!

Superhero Fruit Premium ist derzeit kostenlos für Android statt 0,59 Euro

Auch für iOS ist es kostenlos zu haben

4,2 Sterne im Play Store bei 2000+ Bewertungen und 100.000+ Downloads

Beinhaltet Werbung und In-App-Käufe

Es ist eine Situation, die so klingt, wie aus unser aller Leben gegriffen: Man ahnt nichts Schlimmes und wird plötzlich Zeuge, wie Roboter in Obst-Form den eigenen Planeten verteidigen müssen. In Superhero Fruit Premium schlüpft Ihr in die Rolle dieses Roboter-Obsts und habt die Feinde in die Flucht zu schlagen!

Wieso lohnt sich der Download von Superhero Fruit Premium?

Na, zunächst mal, weil es kostenlos ist. Ich werde Euch nicht erzählen, dass dieses Spiel Eure Welt auf den Kopf steht, aber als Casual Game zwischendurch ist es echt okay. Das gilt insbesondere, wenn Ihr in Spielen Fernost-Flair mögt, denn speziell die Musik ist nur bedingt für europäische Ohren geeignet.