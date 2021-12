Kostenlose Apps für Android und iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit gratis

Auf der Suche nach mobile Games und Apps bedient NextPit Euch täglich mit unseren App-News und zweimal wöchentlich mit unseren App-Listen – so wie am heutigen Samstag. Wir durchforsten für unsere Übersicht Seiten wie MyDealz.de nach Anwendungen oder Spielen, die nicht sowieso generell kostenlos sind. Es geht hier also um die Pro-Anwendungen, die es nur in einem schlanken Zeitfenster kostenlos gibt.

Egal, ob Kinderspiele, Kamera-Apps, Einkaufslisten-Anwendungen, Shooter oder schlichte Casual Games: In dieser Liste kann grundsätzlich alles landen. Sollte eine App zum Zeitpunkt, an dem Ihr den Artikel lest, bereits wieder kostenpflichtig sein, würden wir uns über einen Hinweis in den Kommentaren freuen!

Tipp: Wir empfehlen Euch, interessante Apps unbedingt herunterzuladen, auch wenn Ihr für eine App oder ein Spiel aktuell keine Verwendung habt. Nach dem Löschen wandert die App in Eure App-Bibliothek und damit dauerhaft in Euren Besitz. Ihr könnt sie dann jederzeit wieder kostenlos installieren.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Apps für Android

Memorize (4,99 €) : Diese KI-basierte Lern-App hilft Euch, mehr als 9.000 Wörter des russischen Wortschatzes zu lernen und sich einzuprägen. WTF!

: Diese KI-basierte Lern-App hilft Euch, mehr als 9.000 Wörter des russischen Wortschatzes zu lernen und sich einzuprägen. WTF! Memorize (4,99 €) : Hier gibt es nochmal den gleichen Spaß mit 5.000 französischen Wörtern.

: Hier gibt es nochmal den gleichen Spaß mit 5.000 französischen Wörtern. 7 Weltwunder für Kinder (5,99 € ): Mit dieser pädagogischen Anwendung für Kinder könnt Ihr eine schöne Zeit mit Eurer Familie verbringen und mehr über die Sieben Weltwunder, Wunder der Natur, antike Wunder und moderne Wunder erfahren.

Mit dieser pädagogischen Anwendung für Kinder könnt Ihr eine schöne Zeit mit Eurer Familie verbringen und mehr über die Sieben Weltwunder, Wunder der Natur, antike Wunder und moderne Wunder erfahren. Smart Loan Calculator Pro (2,99 €) : Diese App behauptet, "der leistungsstärkste und genaueste Kreditrechner" zu sein, den Ihr finden könnt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber Ihr seid nur einen Download davon entfernt, es herauszufinden.

: Diese App behauptet, "der leistungsstärkste und genaueste Kreditrechner" zu sein, den Ihr finden könnt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber Ihr seid nur einen Download davon entfernt, es herauszufinden. Glow - Icon Pack (0,99 €) : Lust auf einen anderen Startbildschirm auf dem Smartphone? Diese Icon-Pack-App bietet einige neue und lebendige Farben, um Euer Display zum Leuchten zu bringen.

: Lust auf einen anderen Startbildschirm auf dem Smartphone? Diese Icon-Pack-App bietet einige neue und lebendige Farben, um Euer Display zum Leuchten zu bringen. Star Link 2: Konstellation (0,99 €) : Wie wäre es, mehr über den Himmel und die Sterne zu lernen und gleichzeitig Spaß zu haben? Das ist zumindest die Idee hinter Star Link 2.

Kostenlose Spiele für Android

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose Apps für iOS

Universal-Zoom (4,49 €) : Spannende Lern-App, mit der Ihr allerhand verschiedene Objekte miteinander vergleichen könnt, egal ob den kleinsten Schneemann der Welt, einen Elefanten oder den Todesstern. Wir haben Euch Universal Zoom auch separat vorgestellt.

Spannende Lern-App, mit der Ihr allerhand verschiedene Objekte miteinander vergleichen könnt, egal ob den kleinsten Schneemann der Welt, einen Elefanten oder den Todesstern. Wir haben Euch Universal Zoom auch separat vorgestellt. Light | Langzeitbelichtung (1,09 € ): Light ist eine Anwendung zur Erstellung von Fotos mit Langzeitbelichtung.

Light ist eine Anwendung zur Erstellung von Fotos mit Langzeitbelichtung. AirDisk Pro (3,49 € ): AirDisk Pro: Speichern, Anzeigen und Verwalten von Dateien auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch. Ihr könnt AirDisk Pro von jedem Mac oder PC aus über das Wi-Fi-Netzwerk verbinden und Dateien durch Ziehen und Ablegen übertragen.

AirDisk Pro: Speichern, Anzeigen und Verwalten von Dateien auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch. Ihr könnt AirDisk Pro von jedem Mac oder PC aus über das Wi-Fi-Netzwerk verbinden und Dateien durch Ziehen und Ablegen übertragen. Scanner App - Cam Scan PDF Doc (4,49 € ): Cam Scan PDF Doc: Eine Scanner-App zum Scannen und Signieren Eurer Dokumente im PDF- oder JPEG-Format, um diese zu faxen, zu teilen, per E-Mail zu versenden, in die Cloud hochzuladen oder zu drucken.

Cam Scan PDF Doc: Eine Scanner-App zum Scannen und Signieren Eurer Dokumente im PDF- oder JPEG-Format, um diese zu faxen, zu teilen, per E-Mail zu versenden, in die Cloud hochzuladen oder zu drucken. Safety Note+ Pro (3,49 €) : Mit dieser App für Notizen könnt Ihr kurze Briefe, Aufgabenlisten und Erinnerungen erstellen und Eure Notizen mit Ihrem iPhone oder iPad teilen und verwalten.

: Mit dieser App für Notizen könnt Ihr kurze Briefe, Aufgabenlisten und Erinnerungen erstellen und Eure Notizen mit Ihrem iPhone oder iPad teilen und verwalten. Videdit - Praktischer Video-Editor (1,09 €) : Mit dieser App könnt Ihr Eure Videos auf viele Arten bearbeiten, um sie eindrucksvoller und einzigartiger zu machen.

Kostenlose Spiele für iOS

Und? Könnt Ihr mit unserer heutigen Auswahl leben? Wie immer würden wir uns über Eure Vorschläge freuen und auch über Hinweise, wenn Ihr eine App findet, die bereits wieder kostenpflichtig ist. Und nun frohes Downloaden!