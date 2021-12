Gratis statt 4,49 €: Diese App zeigt Euch wahre Größe

Universal Zoom vergleicht verschiedenste Objekte miteinander

4,9 Sterne im AppStore, bei allerdings nur 218 Bewertungen

Die App ist lediglich in englischer und russischer Sprache verfügbar

Normalerweise geht es in unseren "Free App"-Artikeln darum, Euch eine Gelegenheit zu bieten, eine eigentlich kostenpflichtige App gratis herunterladen zu können. Das ist bei Universal Zoom aktuell der Fall, denn anstatt 4,49 Euro zahlt ihr dafür aktuell – eben gar nichts. Aber in Fällen wie diesen geht es mir persönlich auch darum, einer App ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Denn ich finde, Universal Zoom hat ein größeres Publikum verdient.

Wieso lohnt sich der Download von Universal Zoom für iOS?

Zunächst einmal ist Universal Zoom eine App aus der Education-Abteilung. Sie richtet sich grundsätzlich also an Kids, die laut eigener Aussage der Programmierer von Gamifylt zwischen neun und elf Jahren alt sein sollten. Die App gibt es nicht in deutscher Sprache, was in diesem Fall aber eigentlich keine Hürde darstellt, denn es geht hauptsächlich um das, was man sieht.

Und das, was man sieht, ist echt beeindruckend! Es geht in der App im Wesentlichen um Abstände und Größen. Über 200 Objekte könnt Ihr miteinander vergleichen – von winzigsten, subatomaren Teilchen bis zu Planeten und der ganzen Milchstraße. Wie groß ist das Empire State Building im Vergleich zum Eiffelturm? Wie groß ist ein Saturnmond im Vergleich zum Todesstern oder eine menschliche Zelle im Vergleich zu einem Atomkern?

Gebt es zu: Ihr wusstet nicht, wie groß der kleinste Schneemann der Welt ist, oder? / © NextPit

Diese Vergleiche finde ich unglaublich spannend und es sind diese Momente, in denen ich neidisch auf iOS-Nutzer:innen schaue, da es die App im Google Play Store leider nicht gibt. Bei den Einheiten könnt Ihr übrigens zwischen dem metrischen System und den US-Einheiten wählen. Außerdem ist die App fürs iPad optimiert, aber auch auf dem iPhone, Mac oder Apple TV nutzbar. iOS 12.0 bzw. iPadOS 12.0 sollte es dabei mindestens sein!

Löst Euren Blick mal kurz vom Todesstern und seht Euch rechts an, welche Einstellungen möglich sind. / © NextPit

Wie geht "Universal Zoom" mit Eurer Privatsphäre um?

Dieser Abschnitt des Artikels schreibt sich immer dann am leichtesten, wenn im AppStore von Apple der Satz "Data Not Collected" aufleuchtet. Es werden keinerlei Daten gesammelt, Ihr braucht keinen Account, kauft nichts innerhalb des Spiels und müsst auch keine Werbung ertragen. Die englischsprachige Privacy-Policy des Unternehmens ist kurz und schmerzlos und bestätigt nochmal, dass Ihr die App ohne Kopfschmerzen nutzen dürft.

Es gibt also nichts, wegen dem Ihr Euch Sorgen machen müsstet – abgesehen davon, dass Ihr Euch zu lange mit dem Lesen dieses Artikels aufhalten könntet und damit riskiert, dass die App möglicherweise schon bald nicht mehr kostenlos ist!

Gebt dieser 4,9-Sterne-App also eine Chance, ladet sie herunter und helft mit, dass dieses Teil ein bisschen bekannter wird! Und nicht vergessen: Sie ist wirklich nicht nur für ganz kleine iOS-Nutzer:innen ein Gewinn, sondern für jeden, der gerne mehr über unsere Welt erfahren will.