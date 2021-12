Kostenlos für Android & iOS: Diese Premium-Apps sind derzeit gratis

Auf der Suche nach mobile Games und Apps bedient NextPit Euch täglich mit unseren App-News und zweimal wöchentlich mit unseren App-Listen. Wir durchforsten für unsere Übersicht Seiten wie MyDealz.de nach Anwendungen oder Spielen, die nicht sowieso generell kostenlos sind. Es geht hier also um die Premium-Versionen, die nur für wenige Tage kostenlos angeboten werden.

Egal, ob Kinderspiele, Kamera-Apps, Einkaufslisten-Anwendungen, Shooter oder schlichte Casual Games: In dieser Liste kann grundsätzlich alles landen. Sollte eine App zum Zeitpunkt, an dem Ihr den Artikel lest, bereits wieder kostenpflichtig sein, würden wir uns über einen Hinweis in den Kommentaren freuen!

Tipp: Wir empfehlen Euch, interessante Apps unbedingt herunterzuladen, auch wenn Ihr für eine App oder ein Spiel aktuell keine Verwendung habt. Nach dem Löschen wandert die App in Eure App-Bibliothek und damit dauerhaft in Euren Besitz. Ihr könnt sie dann jederzeit wieder kostenlos installieren.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Apps für Android

ProCam X (5,29 €) : Diese App ermöglicht es, Fotos mit verschiedenen Effekten aufzunehmen und bietet eine Menge verschiedenster Features wie manuelle Belichtungssperre, manuelle ISO, Weißabgleich und viele andere.

: Diese App ermöglicht es, Fotos mit verschiedenen Effekten aufzunehmen und bietet eine Menge verschiedenster Features wie manuelle Belichtungssperre, manuelle ISO, Weißabgleich und viele andere. GPS-Speedometer Pro (2,89 €) : Eine umfassende GPS-Anwendung, mit der Ihr verschiedene Elemente wie Geschwindigkeit und Höhe verfolgen könnt.

: Eine umfassende GPS-Anwendung, mit der Ihr verschiedene Elemente wie Geschwindigkeit und Höhe verfolgen könnt. PowerAudio Pro Music Player (0,59 €) : Ein einfacher Musikplayer mit einem leistungsstarken Equalizer und allen Funktionen, die Ihr braucht, um die Musik nach Eurem Geschmack zu konfigurieren.

: Ein einfacher Musikplayer mit einem leistungsstarken Equalizer und allen Funktionen, die Ihr braucht, um die Musik nach Eurem Geschmack zu konfigurieren. English Tenses App (1,19 €) : Mit dieser App könnt Ihr alle Zeiten der englischen Konjugation leicht lernen und verstehen.

: Mit dieser App könnt Ihr alle Zeiten der englischen Konjugation leicht lernen und verstehen. QR and Barcode Scanner PRO (1,99 €) : Eine hier schon mehrfach empfohlene App zum Scannen von Barcodes und QR-Codes.

Kostenlose Spiele für Android

Trick Art Dungeon VIP (1,79 €) : Ein Abenteuer- und Puzzlespiel, das auf optischen Täuschungen basiert.

: Ein Abenteuer- und Puzzlespiel, das auf optischen Täuschungen basiert. Cooking Kawaii (0,99 €) : Dieses Spiel ist für alle, die gerne kochen. Baut Euer eigenes Restaurant von Grund auf auf und führe es zu Ruhm und Ehre.

: Dieses Spiel ist für alle, die gerne kochen. Baut Euer eigenes Restaurant von Grund auf auf und führe es zu Ruhm und Ehre. Castle Defender Premium (0,59 €) : Ein Tower-Defense-Spiel, in dem Ihr mehrere Gegner aus der ganzen Welt herausfordern könnt und Euren Turm verteidigen müsst.

: Ein Tower-Defense-Spiel, in dem Ihr mehrere Gegner aus der ganzen Welt herausfordern könnt und Euren Turm verteidigen müsst. Save the boy (0,59 €) : Lenkt Euren Helden auf einer unglaublichen Strecke, weicht Hindernissen aus und sammelt Sterne, um im Spiel voranzukommen.

: Lenkt Euren Helden auf einer unglaublichen Strecke, weicht Hindernissen aus und sammelt Sterne, um im Spiel voranzukommen. Traffic Jam Car Puzzle (4,09 €) : Ein Auto-Spiel, in dem Ihr den Stadtverkehr entlasten müsst.

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose Apps für iOS

EXIF Viewer by Fluntro (3,49 €) : Zeigt die Metadaten von Bildern an und bearbeitet sie, entfernt Standortinformationen, Kamera und vieles mehr aus Euren persönlichen Fotos.

: Zeigt die Metadaten von Bildern an und bearbeitet sie, entfernt Standortinformationen, Kamera und vieles mehr aus Euren persönlichen Fotos. Ad Block Multi (1,09 €) : Ein Werbeblocker, der sich in Safari integrieren lässt, um Eure Webseiten zu säubern und lästige Werbung zu entfernen.

: Ein Werbeblocker, der sich in Safari integrieren lässt, um Eure Webseiten zu säubern und lästige Werbung zu entfernen. Walker: Pedometer & Activity (1,09 €) : Mit dieser App könnt Ihr Eure täglichen Schritte, Distanz, Aktivität, Training, Wasserverbrauch, Ernährung und Schlafdaten auf unterhaltsame und interaktive Weise verfolgen.

: Mit dieser App könnt Ihr Eure täglichen Schritte, Distanz, Aktivität, Training, Wasserverbrauch, Ernährung und Schlafdaten auf unterhaltsame und interaktive Weise verfolgen. Translator app free (1,09 €) : Mit dieser App könnt Ihr jedes Wort oder jeden Satz in jeder beliebigen App übersetzen.

: Mit dieser App könnt Ihr jedes Wort oder jeden Satz in jeder beliebigen App übersetzen. Videdit - Handy Video Editor (1,09 €) : Mit dieser App könnt Ihr Eure Videos auf vielfältige Weise bearbeiten, um sie beeindruckender und einzigartiger zu machen.

Kostenlose Spiele für iOS

Rent Business Tycoon Game (5,49 €) : Baut Euer eigenes Unternehmen auf, indem Ihr vielversprechende Immobilien vermietet. Mietet kassiert Ihr in diesem Idle-Game auch, wenn Ihr offline seid. So könnt Ihr es irgendwann in dieser Simulation zum mächtigen Tycoon bringen.

: Baut Euer eigenes Unternehmen auf, indem Ihr vielversprechende Immobilien vermietet. Mietet kassiert Ihr in diesem Idle-Game auch, wenn Ihr offline seid. So könnt Ihr es irgendwann in dieser Simulation zum mächtigen Tycoon bringen. Extreme Car Parkour Racing 3D (10,99 €) : Rast mit Gegnern am Strand um die Wette, wählt Euren Buggy und versucht, in diesem Rennspiel nicht die Nerven zu verlieren.

: Rast mit Gegnern am Strand um die Wette, wählt Euren Buggy und versucht, in diesem Rennspiel nicht die Nerven zu verlieren. Match Attack! (2,29 €) : Ein einfaches Matchmaker-Spiel, das Euch mit vielen Modi und vor allem dem Hardcore-Modus bei Laune halten in den Wahnsinn treiben will.

: Ein einfaches Matchmaker-Spiel, das Euch mit vielen Modi und vor allem dem Hardcore-Modus in den Wahnsinn treiben will. Discard - A Memory Game (2,29 €) : Ein Gedächtnisspiel, bei dem Ihr 3 Sekunden Zeit habt, Euch eine Auswahl an Spielkarten zu merken und sie wiederzufinden, um ins nächste Level zu kommen.

: Ein Gedächtnisspiel, bei dem Ihr 3 Sekunden Zeit habt, Euch eine Auswahl an Spielkarten zu merken und sie wiederzufinden, um ins nächste Level zu kommen. Cubes: Brain Teaser (3,49 €) : Ein einfaches und süchtig machendes Puzzlespiel, in dem Ihr ein Muster aus sich bewegenden Würfeln bilden oder vervollständigen müsst.

Konntet Ihr mit unserer heutigen Auswahl was anfangen? Falls nicht: Nicht verzagen – jeden Tag gibt es eine neue App-Empfehlung und Samstag sogar noch eine ganze Liste mit frischen, kostenlosen Apps.