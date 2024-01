Globaler Verkaufsstart der Apple Vision Pro wird zeitnah erwartet

Verfügbarkeit des Apple Vision Pro

Laut dem neuesten Newsletter des Bloomberg-Redakteurs Mark Gurman, soll Apple bereits mit der Auslieferung des hauseigenen ersten VR-Headsets an die zentralen Lagerhallen der Apple-Stores in den USA begonnen haben. Das bedeutet, dass die Apple Vision Pro in den kommenden Wochen in den Apple Retail Stores eintreffen sollte, während der eigentliche Verkauf im Februar dann beginnen kann.

Zudem wurde in dem Bericht erwähnt, dass Apple am 21. Januar Informations- und Schulungssitzungen für seine Einzelhandelsmitarbeiter:innen abhalten will. Es wurde nicht angegeben, um welches Produkt es sich handelt, aber wahrscheinlich geht es um die Verwendung und den Verkauf des Vision-Pro-Headsets.

Der Kauf des Apple Vision Pro könnte eine Voraussetzung für die Anpassung des Kopfbandes und der LightSeal-Größen sein. / © Apple, bearbeitet von nextpit

Der Leaker fügte hinzu, dass Apple nächste Woche, also eine Woche nach der Eröffnung der CES 2024 in Las Vegas, eine weitere globale Ankündigung in Bezug auf den Verkaufsstart des Vision Pro machen wird. Dieser Zeitpunkt würde – gewollt oder ungewollt – vermutlich der jährlichen Tech-Show das Rampenlicht stehlen.

Gurman glaubt, dass es Cupertino einigen Apple Kunden und Fans ermöglichen wird, das XR-Headset bereits vor dem eigentlichen Verkaufsstart online vorzubestellen. Diejenigen, die dann das Headset vorbestellt haben, müssten jedoch einen Termin vereinbaren, um das Gerät in einem ausgewählten Geschäft abzuholen, damit die richtige Brillenstärke und Kopfbandgröße angepasst werden kann.

Apple Vision Pro könnte ein wenig später in weiteren Länder verfügbar sein

Obwohl Apple bereits gesagt hat, dass die Vision Pro erst "später" in diesem Jahr in anderen Ländern auf den Markt kommen wird, spekuliert Gurman, dass Apple die Verfügbarkeit des Wearables unmittelbar nach dem Start in den USA ausweiten wird. Länder wie Kanada, China und Großbritannien gelten als die nächsten Märkte, in denen das Headset erhältlich sein wird.

Schließlich kostet die Apple Vision Pro knapp 3.500 US-Dollar, und es ist nach wie vor unklar, wie viel das Standalone-Headset außerhalb der USA kosten wird. Apple geht davon aus, dass sich das Headset aufgrund der Ultra-Premium-Positionierung zunächst nicht besonders zahlreich verkaufen wird. Vielmehr wird gemunkelt, dass Apple im Jahr 2025 eine preiswertere Version namens Vision Lite oder Vision One auf den Markt bringen wird, gefolgt von der Apple Vision Pro 2 irgendwann im Jahr 2027.

Habt Ihr vor, die Apple Vision Pro zu testen? Glaubt Ihr, dass die Anwendungen in Eurem Fall nützlich sein werden? Wir würden gerne Eure Meinung dazu in den Kommentaren lesen.