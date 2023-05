ChatGPT-Konkurrent Google Bard feiert Premiere im Google Pixel

Der Konkurrenzkampf um die Vorherrschaft der Chat-Bots mit künstlicher Intelligenz ist im vollen Umfang entfacht. Microsoft will mit ChatGPT den Markt erobern und Google hätte fast den Start in ein neues Zeitalter mit dem hauseigenen Google-Bard-Bot verschlafen. Der Quellcode einer Android-App liefert nun erste Hinweise darauf, dass Mountain View plant, seinen Chat-Bot als Widget exklusiv in seine Pixel-Phones zu integrieren.

Google Bard bald als Widget im Pixel-Phone

Egal, ob Elon Musk mit "TruthGPT", Microsoft mit "ChatGPT" oder Mountain View mit "Google Bard", die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, welche uns in naher Zukunft viel Arbeit abnehmen soll und auch bereits tut, schreitet in großen Schritten voran. Nachdem Microsoft angekündigt hatte, seinen KI-Bot in die hauseigene Suchmaschine Bing einzuführen, geriet Google unter Zugzwang. Samsung droht in seinen Smartphones den vorinstallierten Browser zu wechseln und Open AI präsentierte bereits ChatGPT 4.0.

Soeben haben die Kollegen von "9to5Google" mithilfe des JEB Decompiler in einer nicht näher genannten Android-Anwendung von Google im Quellcode Hinweise darauf gefunden, dass der Technologiegigant aus Mountain View wohl plant, seine KI Google Bard als Widget exklusiv für Pixel-Phones auf dem Home-Screen zu platzieren. Noch nicht ganz klar ist, ob auch eine Suchmaschinen-Integration oder gar eine eigenständige Android-App in Verbindung mit dem Bard-Bot realisiert werden soll. Eine Vermutung, die Camila bereits vor knapp einem Monat in Ihrem persönlichen Meinungsbeitrag kundgetan hat.

Das Widget soll den Vermutungen zufolge eine "One-Tap"-Funktion erhalten, welche eine unkomplizierte Kommunikation mit dem Bot realisiert. Google Bard ist aktuell nur in wenigen exklusiven Regionen registrierten Beta-Tester:innen zugänglich. Google plant, die KI in naher Zukunft flächendeckend in Gmail und Google Docs zu integrieren. Auch die Nutzung über die Suche des Android-Chrome-Browsers soll bald verfügbar sein. Wir werden mit Sicherheit weitere Informationen auf der für nächste Woche geplanten Google I/O 2023 Entwicklerkonferenz erhalten.

Und? Wer von Euch hat schon mit der neuen künstlichen Intelligenz gearbeitet? Berichtet von Eurem ersten KI-generierten Code, Musik, Text oder Bild in unseren Kommentaren!