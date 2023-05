Schneller als der Schall: Honor Magic 5 Pro mit gratis Tarif sichern!

Seit dem 13. April könnt Ihr Euch nun schon das Honor Magic 5 Pro kaufen, doch bei Media Markt gibt es derzeit ein wirklich spannendes Angebot. Denn Ihr bekommt hier einen Freenet-Tarif im Vodafone-Netz mit satten 30 GB Datenvolumen effektiv gratis dazu. Wie das funktioniert, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.

Das Honor Magic 5 Pro sticht mit seinem besonderen Design ganz klar aus der Masse von Smartphones heraus. Denn das vielseitige Kamera-Modul zeigt sich sehr prominent auf der Rückseite des Flaggschiffes und auch die physischen Tasten sind so angebracht, dass Ihr sie mit einer Hand erreicht. Für kurze Zeit könnt Ihr Euch das aktuelle Smartphone aus China bei Media Markt jetzt in einem wirklich spannenden Deal sichern und bekommt noch einen ordentlichen Handytarif von Freenet obendrauf.

Wie bereits erwähnt ist gerade das Design des Honor Magic 5 Pro stimmig und trotz der deutlich sichtbaren Kamerainsel liegt es gut in der Hand. Das Display misst stolze 6,81 Zoll Bilddiagonale und unterstützt eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Im Inneren findet sich mit dem Snaprdagon 8 Gen 2 der aktuelle Qualcomm-Flaggschiff-Prozessor und nutzt eine Speicherkonfiguration von 12 GB RAM und 512 GB Gerätespeicher. Sowohl die Hauptkamera als auch die Ultraweitwinkelkamera und die Telekamera erreichen eine Auflösung von 50 Megapixel.

Mit seinem einzigartigen Design und den vielseitigen Sensoren bietet das Honor Magic 5 Pro ein außergewöhnliches Kameraerlebnis. / © NextPit

In Ihrem Test zum Honor Magic 5 Pro hat meine Kollegin Camila das Smartphone auf Herz und Nieren getestet und verrät Euch, was das Gerät wirklich auf dem Kasten hat. Reinschauen lohnt sich also.

Darum lohnt sich das Angebot des Honor Magic 5 Pro gerade

Was wäre ein Tarif-Check ohne den passenden Handytarif? Bei Media Markt bekommt Ihr nicht nur das Flaggschiff aus China sondern schließt einen Handyvertrag mit Freenet ab, bei dem Ihr satte 30 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz (zur Tarifübersicht) zur Verfügung habt. Ihr surft zudem mit maximal 50 MBit/s im Internet und zahlt für das Gesamtpaket 39,99 Euro im Monat. Hinzu kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 39,99 Euro und eine Einmalzahlung für das Smartphone über 79 Euro. Allerdings könnt Ihr 50 Euro sparen, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Honor-Deal-Übersicht Eigenschaft Honor-Deal Tarif Freenet green LTE 30 GB Promotion Netz Vodafone Datenvolumen 30 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 Euro Einmalige Gerätekosten 79,00 Euro Anschlusspreis 39,99 Euro Gesamtkosten 1.078,75 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Reguläre Gerätekosten 1.199,00 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 7,09 Euro Zum Angebot*

Für das Gerät zahlt Ihr derzeit satte 1.199 Euro im Netz. Dank des Wechselbonus und der vergleichsweise geringen Gesamtkosten bedeutet das, dass Ihr hier monatlich 7,09 Euro spart, wenn Ihr Euch für das Bundle von Media Markt entscheidet. Beachtet allerdings, dass Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 41,99 Euro monatlich zahlen müsst und der Preis somit etwas steigt.

Alles in allem also ein guter Deal, wenn Ihr keine Lust mehr auf Samsung und Xiaomi habt und das Flaggschiff eines anderen Android-Herstellers ausprobieren möchtet. Gerade in unserem Test und auf dem Datenblatt ist das Honor Magic 5 Pro ein echter Hingucker.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Honor Magic 5 Pro interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!