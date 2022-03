Hoffen auf Pixel 6a: Google kündigt I/O an!

In einem Tweet, der am vergangenen Mittwoch veröffentlicht wurde, teilte Sundar Pichai mit, dass Googles nächste I/O wieder für jedermann geöffnet ist. Der CEO von Alphabet und Google drückt damit aus, dass die Entwicklerkonferenz vollständig online und für jeden, der teilnehmen möchte, zugänglich sein wird. Wie üblich wird die Google I/O 2022 Keynote direkt aus dem Shoreline Amphitheater in Mountain View präsentiert.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi