Google Pixel 6 (Pro): die besseren iPhones mit Android?

Ja, das Pixel 6 und Pixel 6 Pro sind spektakuläre Smartphones. Aber Google hat am Dienstagabend nicht nur neue Smartphones vorgestellt, sondern viel wichtiger: Eine eigene Hardware-Plattform. Tensor heißt das eigene SoC aus dem Hause Google, das frischen Wind in den Smartphone-Markt bringen dürfte. Neben schierer Rechenpower stehen hier besonders AI-Features im Vordergrund.

Bislang war es Apple, die mit einer perfekten Symbiose aus Hardware und Software auftrumpfen konnten. Nun zieht Google nach – auf einem imposanten Event hat der Internet-Riese seine neuen Pixel-Smartphones mitsamt Hardware-Plattform vorgestellt. Nach knapp einer Stunde Präsentation ist klar: Der Kampf zwischen Mountain View und Cupertino hat gerade erst begonnen.

Inhalt:

SoCs: Pixel 6 (Pro) mit Googles Tensor-Chips

"AI ist die grundlegende Technologie für all unsere Dienste", kündigte Rick Osterloh das heutige Event an. Aber bislang waren SoCs einfach nicht leistungsstark genug, um die notwendigen Berechnungen lokal auf dem Smartphone ausführen zu können. Nach jahrelanger Entwicklungszeit will Google nun mit dem Tensor-SoC die perfekte Plattform geschaffen haben.

Die neuen Pixel-6-Smartphones schreiben Sicherheit groß. Ob dieser Screen nur zufällig an die Apple-Infografiken erinnert? / © Google

In den reinen Benchmark-Ergebnissen wird das Tensor-SoC die Konkurrenten Apple A15 Bionic oder Qualcomm Snapdragon 888+ nicht in den Schatten stellen. Aber inzwischen geht es auch gar nicht mehr um reine Rechenleistung: Gerade bei Features wie intelligenter Bildverarbeitung ist eine perfekte Abstimmung von Software und Hardware unumgänglich – Apples Paradedisziplin.

SoC Apple A15 Bionic Google Tensor Qualcomm Snapdragon 888+ CPU 6 Kerne 2x Performance 4x Effizienz 8 Kerne 2x Performance 2x Mid-Cores 4x Effizienz 8 Kerne 1x Cortex X1 3x Cortex A78 4x Cortex A55

Getreu dem Motto, dass Pixel 6 und Pixel 6 Pro die "Most personal, most helpful" Smartphones werden sollen, hat Google an der Spracherkennung gearbeitet. So soll nun beispielsweise die Satzzeichensetzung deutlich besser funktionieren, und Namen werden so geschrieben, wie sie im Adressbuch eingespeichert sind. Gibt es mehrere Optionen, schlägt die Spracheingabe mehrere Optionen vor, die passen könnten.

Hier seht Ihr die neuen Spracheingabefeatures auf einen Blick. / © Google

Außerdem erkennt die Spracheingabe beispielsweise beim Diktieren einer Nachricht, was tatsächlich gesendet werden soll – und mit welchen Worten der Nutzer bestimmte Wörter korrigieren wollte oder womit ein bestimmtes Emoji beschrieben wurde. Zumindest während der Präsentation sah das eindrucksvoll aus – und wir freuen uns schon aufs testen.

Sogar beim guten, alten Telefonieren gibt's eine spannende Neuerung. So erkennt das Pixel 6 (Pro), ob Ihr in einer Warteschleife hängt. Ihr könnt das Smartphone dann beiseite legen und bekommt Bescheid, sobald ein Mensch am anderen Ende der Leitung abhebt. Und das neue Google Translate soll Sprachbarrieren weiter abbauen – es funktioniert deutlich schneller und künftig auch innerhalb von Apps, etwa in WhatsApp, Snapchat, in der Kamera-App oder per "Live Translate" als Simultanübersetzer.

This one sparks joy: Während der Präsentation sprachen die beiden Damen über den Translator miteinander. / © Google

Aber natürlich ist für das Google Pixel 6 und das Pixel 6 Pro die Kamera auch wieder ein zentraler Punkt.

Die Kameras: Next Level Computational Photography

Die beiden Pixel-6-Smartphones haben gegenüber den Vorgängern bessere Kameras bekommen. Statt den üblichen 12 Megapixeln lösen die Hauptsensoren nun 50 Megapixel auf – und sind deutlich gewachsen. Bei den Sensoren setzt Google auf die Samsung-GN1-Sensoren mit einer Grüße von 1/1,31 Zoll.

Die neue 50-Megapixel-Kamera hat einen deutlich größeren Sensor. / © Google

So wie sich bei Apple die Neural-Engine um allerlei AI-Kamera-Features kümmert, beispielsweise den Kino-Modus, so befeuert auch Google Tensor die Kamera. Davon profitieren soll insbesondere die Bildqualität des Kamerasystems rund um den neuen 50-Megapixel-Kamerasensor. So ist HDR-Video nun bei 4K-Auflösung mit 60 fps möglich – Google nennt das Feature "HDRnet". Aber auch der normale HDR-Modus soll bessere Fotos liefern.

Bewegte Objekte lassen sich dank Computational Photography mit zusätzlicher Bewegungsunschärfe versehen. / © Google

Mit Hilfe des neuen Tensor-SoCs bieten das Pixel 6 und Pixel 6 Pro eine Reihe intelligenter Kamera-Features. Face Unblur soll mehrere Fotos miteinander kombinieren, um Gesichter scharf darzustellen – selbst dann, wenn sich die Person gerade bewegt hat. Der Motion Mode funktioniert andersherum und verwandelt bewegte Objekte in lange Spuren, etwa vorbeifahrende Autos bei Nacht.

Wenn das Feature so effektiv funktioniert, wäre das wirklich beeindruckend. / © Google

Mit dem Magic Erasor sagt Google den Photobombern den Kampf an. So sollen sich störende Personen und Objekte künftig in Google Photos auch nach der Aufnahme noch aus den Bildern entfernen lassen. Während der Präsentation sah es auf jeden Fall beeindruckend aus, wie tiefgreifend sich Objekte von den Bildern entfernen lassen.

Last but not least hat Google bei der Kamera viel daran gearbeitet, bei Personen mit allen unterschiedlichen Hauttönen die Hauttöne akkurat abzubilden. Ob und welche Features per Android-12-Update auch auf andere Android-Smartphones kommen, dazu hat Google bislang nichts gesagt.

Android 12 macht das Pixel 6 (Pro) zum Android-iPhone

Neben all den Hardware-Features spielt natürlich auch das Betriebssystem eine tragende Rolle für die Pixel-Smartphones. Das Pixel 6 und Pixel 6 Pro laufen ab Werk mit Android 12. Das spektakulärste Feature ist hier sicherlich das neue Material-You-Design mit einem einheitlicheren Systemdesign über alle Apps hinweg, neuen Widgets und mehr.

"Uniquely Yours": Nicht nur bei der Hardware, sondern auch bei der Software setzt Google auf viel Design. / © Google

Wie jüngst bei Apple steht aber auch die Sicherheit im Fokus. Mit dem Tensor Security Core und dem Titan-M2-Kern sollen – ganz wie bei den aktuellen iPhones – sensible Daten in einem separaten Kern des Google Pixel 6 und 6 Pro untergebracht werden. Aber auch das Betriebssystem selbst ist künftig transparenter, was Berechtigungen angeht und verrät nun beispielsweise, ob Kamera oder Mikrofon gerade abgegriffen werden.

Alle weiteren Details zu Android 12 erfahrt Ihr im folgenden Artikel:

Hier erfahrt Ihr, ob und wann Euer Android-Smartphone das Update auf Android 12 erhält.

Unterschiede: Google Pixel 6 vs. Pixel 6 Pro

"Unser erstes, echtes Flaggschiff" – so hat Rick Osterloh das Google Pixel 6 Pro auf der Präsentation angekündigt. Über die Software und die Tensor-Plattform haben wir bereits im Detail geschrieben. Aber was bieten die beiden Smartphones eigentlich abseits von Tensor und Android 12?

Zwischen den Google Pixel 6 und dem Google Pixel 6 Pro gibt es drei ganz große Unterschiede:

Der Preis: Das Pixel 6 soll in Deutschland 649 Euro kosten, für das Pixel 6 Pro ruft Google 899 Euro auf. Die Kameras: Das Google Pixel 6 Pro bietet eine zusätzliche 48-Megapixel-Telekamera mit optischem Vierfach-Zoom. Das Format: Das Google Pixel 6 Pro ist mit 6,71 gegenüber 6,40 Zoll deutlich größer als das normale Pixel 6.

Ansonsten teilen sich die beiden Modelle die gleiche Hardware-Plattform mit dem Google-Tensor-SoC. Das Pixel 6 Pro bietet mit 12 GB einen Hauch mehr Arbeitsspeicher und außerdem optional 256 GB Speicher.

Produkt Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro Abbildung Display 6,4 Zoll, AMOLED, 90 Hz (adaptiv), Full-HD+ (1080x2400 Pixel) 6,71 Zoll. AMOLED, 120 Hz (adaptiv), QHD (3120x1440 Pixel) SoC Google Tensor Google Tensor Speicher 8 GB RAM | 128 GB intern 12 GB RAM | 128 GB oder 256 GB intern Micro-SD Nein Nein Hauptkamera 50 Megapixel 50 Megapixel Ultraweitwinkel 12 Megapixel 12 Megapixel Tele - 48 Megapixel, 4x Zoom Video Max: 4K bei 60 fps Max. 4K bei 60 fps Selfies 8 Megapixel 8 Megapixel Akku 4614 mAh 5003 mAh Aufladen Max. 30 Watt (kabelgebunden)

Max. 21 Watt (kabellos) Max. 30 Watt (kabelgebunden)

Max. 23 Watt (kabellos) Sicherheit Fingerabdruckleser im Display

Gesichtserkennung Fingerabdruckleser im Display

Gesichtserkennung Preise Ab 649 Euro Ab 899 Euro

Fazit: Sind die Pixel-Smartphones die besseren iPhones?

Jein. Aber selbst die größten Apple-Fans bei uns in der Redaktion sind während der Präsentation ins Staunen geraten. Wir erwarten in den kommenden Tagen unsere Testgeräte und werden Euch dann alsbald mit ausführlichen Hands-ons versorgen. Wenn Ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, was wir ausprobieren sollen: Ab in die Kommentare damit!