Gerücht: Google Pixel 6a kommt auch nach Deutschland

Das Google Pixel 6a könnte der nächste Star der Mittelklasse werden – und das auch in Europa. An Bord werden nicht nur Googles Kamera-Algorithmen vermutet, die dem Pixel 6 Pro in unserem Blindtest den ersten Platz beschert haben. Das Pixel 6a könnte auch Googles eigenes SoC in die Mittelklasse hieven. Tests der FCC deuten darauf hin, dass es das Pixel 6a in mehr Länder schafft als seinerzeit das Pixel 5a.