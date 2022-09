Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Am 6. Oktober wird uns Mountain View die Google Pixel Watch und das Google Pixel 7 sowie Pixel 7 Pro präsentieren. Wie wir am Wochenende erfahren durften, sehen wir vermutlich auch den neuen Chromecast HD mit Google TV . Aktuell ist häufig darüber zu lesen, dass Google auch dieses Jahr plant das Pixel 7 ausschließlich mit 128 GB internen Programmspeicher zu liefern. Der geschätzte Kollege und weltweit zuverlässigste Tippgeber der Branche, Roland Quandt ist da jedoch anderer Meinung.

Google Pixel 7 und 7 Pro kommen beide mit 128 und 256 GB Speicher

Der nachgewiesene zuverlässigste Tippgeber Roland Quandt berichtet via WinFuture, dass entgegen allgemeiner Behauptungen das Google Pixel 7 nicht nur mit 128 GB, sondern zusätzlich mit 256 GB internem Programmspeicher zu uns nach Deutschland kommt. Das wäre sicherlich eine positive Entwicklung, da beim Google Pixel 6 bei nur 128 GB NAND-Flash Schluss war. Wer 256 GB Speicher benötigt, musste zum deutlich teureren Google Pixel 6 Pro greifen.

Nun kommt die Kehrseite der Medaille: Gleiches gilt auch für das Google Pixel 7 Pro. Auch hier wird bei 256 GB Schicht im Schacht sein. Apropos Schacht: einen microSD-Card-Slot gibt es traditionell auch nicht bei der neuesten Pixel-Smartphone-Serie. Google begründet das mit der geringen Lese- und Schreibgeschwindigkeit der externen Speichermedien gegenüber dem schnellen UFS-3.1-Speicher. Roland Quandt vermutet dahinter das marketingtechnische Geschick aus Mountain View – schließlich soll ja der Cloudspeicherdienst Google Drive Kunden gewinnen. Angesichts des Mitbewerbers Apple ist das ein Armutszeugnis: Die gerade vorgestellte iPhone-14-Serie gibt's mit bis zu 1 TB internem Speicher.

Derweil hat Google in seinem Store bereits ein paar neue Informationshäppchen vor dem Launch am 6. Oktober springen lassen. Zum einen bestätigt man nun den Tensor-Prozessor der zweiten Generation als "G2". Wir vermuten die Modellbezeichnung Tensor GS201 (Codename "Cloudripper") und erneut eine Tri-Cluster-Konfiguration. Auch zum Thema Farben verrät Google, was man die Saison 2022/2023 so trägt.

Das Google Pixel 7 und das 7 Pro erscheinen in je drei dezenten Farben. / © Google

Das Google Pixel 7 und das Google Pixel 7 Pro teilen sich die Farben "Obsidian" (Schwarz) und "Schnee" (Weiß). Bei dem Basismodell steht dann noch ein farblicher Akzent mit "Lemongrass" und bei dem Pixel 7 Pro "Hazel" zur Auswahl. Beides sind augenscheinliche Grüntöne, welche bei dem Pixel 7 etwas heller und dem Pro etwas dunkler wirken. Es scheint, dass der über die komplette Gehäusebreite gehende Kamerasteg bei den drei Basismodellen matt und den Pro-Versionen glänzend ist. Quandt ergänzt in seinem Beitrag, dass die sechs Google Pixel 7 mit vorinstallierten Android 13 ab dem 20. Oktober in Deutschland verfügbar sein werden.

Meiner Meinung nach sieht's dieses Jahr sehr gediegen aus – und wenig bunt. Was meint Ihr? Hättet Ihr euch eine "aufdringlichere" Kolorierung gewünscht?