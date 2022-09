Samsung Galaxy S23: Serie kommt wohl nahezu unverändert

Leaker gibt Maße der Samsung-Galaxy-S23-Serie bekannt

Kaum sind die neuesten Foldable von Samsung mit dem Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 offiziell erhältlich, da stürzen sich die Tippgeber bereits auf die nächsten Flaggschiffe. Dabei handelt es sich um das Samsung Galaxy S23, S23+ und das Galaxy S23 Ultra, welche wir im ersten Quartal 2023 erwarten. Es ist nicht das erste Mal, dass wir im speziellen über das Ultra berichten, dem ja eine 200-MP-Kamera und ein ultraschneller 3D-Fingerabdrucksensor nachgesagt wird. In diese Kategorie der Gerüchte sind auch die Angaben des Leakers "Ice Universe" zu verorten, welcher nun die kompletten Gehäusedaten inklusive der Displaydiagonalen bekannt gibt.

Und während wir direkt verkünden können, dass sich auf dem Sektor der Bildschirmdiagonale gar nichts verändert, sind es beim Gehäuse nur Nuancen, die optisch wohl kaum erkennbar sein sollten – vorausgesetzt, die Angaben bestätigen sich so. Das Samsung Galaxy S23 behält die Diagonale von 6,1 Zoll bei, das Galaxy S23+ die 6,6 Zoll des S22+, und auch beim Master-Flaggschiff Samsung Galaxy S23 Ultra bleibt es bei einer Diagonale von 6,8 Zoll. Gleiches gilt für die Auflösung der drei Modelle. Dort haben das S22 und S22+ eine Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixel und das Ultra 3.088 x 1.440 Pixel.

Bei der Gehäusegröße unterscheiden sich alle drei in der Dicke überhaupt nicht. Unterschiede gibt's nur bei Höhe und Breite – und da auch nur im Millimeter-Bereich.

Gehäusemaße: Galaxy S22 Galaxy S23 Galaxy S22+ Galaxy S23+ Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Ultra 146,0 x 70,6 x 7,6 mm 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,4 x 75,8 x 7,64 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 163,3 x 77,9 x 8,9 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

Unter der Haube gibt es natürlich sehr wohl entscheidende Veränderungen zu verzeichnen. Das gilt vor allem für den verbauten Prozessor, wo wir den Snapdragon 8 Gen 2 erwarten – ebenso wie der bereits erwähnte 200-Megapixel-ISOCELL-Bildsensor. Hier ist es schon ein wenig traurig, dass Motorola im Edge 30 Ultra (jüngst in der NextPit-Redaktion eingetroffen) Samsung den Rang abläuft. Und das, wo der Image-Sensor sogar von Samsung stammt.

Weiterhin soll den Gerüchten zufolge der vom Vivo X80 Pro bekannte "3D Sonic Max"-Fingerabdrucksensor von Qualcomm zum Einsatz kommen. Dieser ist nicht nur schneller, sondern bietet auch mehr lichtempfindliche Fläche. Auch ist immer wieder vom Ersteinsatz des internen UFS-4.0-Programmspeichers zu lesen.

Was es denn am Ende nun wirklich wird, dürften uns die folgenden Wochen zeigen. Was wünscht Ihr euch denn von der Samsung-Galaxy-S23-Serie? Schreibt es uns gern in die Kommentare.