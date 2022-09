Congstar beschenkt Euch: Sichert Euch einen Gutschein bis zu 60 Euro!

Ich bin mir sicher, dass sich einige von Euch bereits das neue iPhone 14 vorbestellt haben. Was fehlt Euch da noch? Der passende Tarif natürlich. Congstar hat Euch erhört und eine spannende Aktion ins Leben gerufen. Schließt Ihr aktuell eine der beliebten und günstigen Allnet-Flatrates beim Anbieter ab, bekommt Ihr einen Best-Choice-Gutschein im Wert von bis zu 60 Euro! Was es mit der Aktion genau auf sich hat, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.