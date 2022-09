iPhone 14: Schwierigkeiten beim Launch – Pro-Modelle verspäten sich

Apple hatte in diesem Jahr den gleichen Speed-Checkout-Konfigurator vorbereitet wie bei der Einführung der iPhones im letzten Jahr. Für manche funktionierte er reibungslos, dennoch stürzte der Apple Store gleich am ersten Tag ab. Checkouts klappten auch reihenweise nicht. Die Fehler wurden zwar behoben, aber das ändert nichts an einem Problem, das bei den Fans für lange Gesichter sorgt: Bei den Pro-Modellen kommt es nämlich zu einer Verzögerung bei der Auslieferung.

So unterscheiden sich die Modelle: iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max) im direkten Vergleich

Diejenigen, die das iPhone 14 Pro (Max) am ersten Tag bestellten, hatten zumeist noch Glück: Die Lieferung erfolgt pünktlich am 16. September. Bei Bestellungen, die einen Tag später aufgegeben wurden, kommt es aber zu deutlichen Verspäatungen. Der früheste geschätzte Termin für das Pro ist in Deutschland aktuell der 13. Oktober, während die Bestellungen für das Pro Max erst am 20. Oktober beginnen.

Die weltweite Verfügbarkeit des Standard-iPhone 14 scheint hingegen stabil zu sein, dort bleibt es beim 16. September. Das neue iPhone 14 Plus hingegen wird ebenfalls erst im Oktober ausgeliefert – auf der Apple-Seite ist derzeit vom 7. Oktober die Rede.

Ihr müsst Euch noch ein bisschen gedulden, bis Ihr die "Dynamic Island" bestaunen dürft. / © Apple, Screenshot: NextPit

Es ist unklar, was die Ursache für die längere Lieferzeit der Pro-Modelle sein könnte. Es ist aber anzunehmen, dass die Nachfrage nach den iPhones mit "Dynamic Island"-Design schlicht deutlich höher ist als erwartet.

