Nur für kurze Zeit: Unbegrenztes Datenvolumen für 15 Euro!

Heute haben wir einen etwas besonderen Check für Euch vorbereitet. Denn bei Freenet könnt Ihr aktuell gleich zwei sehr interessante Mobilfunktarife bekommen. Zum einen könnt Ihr einen Tarif im Netz von Vodafone buchen, bei dem Ihr satte 38 GB Datenvolumen erhaltet und zum anderen handelt es sich um einen Mobilfunktarif im Netz der Teléfonica, bei dem Ihr sogar unbegrenztes Inklusivvolumen nutzen könnt. Und das Beste: Ihr zahlt jeweils weniger als 20 Euro für die Deals!

Affiliate Angebot Vodafone LTE Allnet-Flat

Affiliate Angebot o2 Unlimited Start

Solltet Ihr Euch für den Vodafone-Tarif interessieren, bindet Ihr Euch 24 Monate an den Anbieter. Bei der o2-Variante habt Ihr eine monatliche Kündigungsfrist. Bei beiden Angeboten müsst Ihr eine einmalige Zahlung in Höhe von 19,99 Euro leisten. Solche hohen Datenvolumina kommen eher selten in so günstigen Varianten ins Angebot. Ob sich die Deals tatsächlich lohnen, checken wir für Euch natürlich ganz genau.

Lohnen sich die Angebote von Freenet?

Neben dem unterschiedlichen Datenvolumen unterscheiden sich die Tarife vor allem in der maximalen Bandbreite deutlich. So habt Ihr zwar mit dem Unlimited-Start-Tarif von o2 unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung, könnt aber nur mit maximal 10 MBit/s im Netz surfen. Die Vodafone-Variante hingegen bietet Euch bis zu 100 MBit/s. Beide Tarife befinden sich im jeweiligen 4G-Netz der Anbieter und kosten Euch, wie zu erwarten, ab dem 25. Monat deutlich mehr. So zahlt Ihr für den Vodafone-Tarif ab diesem Zeitpunkt 44,99 Euro monatlich und für den Tarif von o2 immerhin 39,99 Euro.

Freenet-Angebote im Überblick Eigenschaft Vodafone LTE Allnet-Flat o2 Unlimited Start Datenvolumen 38 GB Unbegrenzt Bandbreite Max. 100 MBit/s Max. 10 MBit/s Allnet-Flat? Ja Ja 5G? - - Mindestlaufzeit 24 Monate Monatlich Kündbar Einmalige Kosten 19,99 Euro 19,99 Euro Monatliche Kosten 12,99 Euro 14,99 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 331,75 Euro 379,75 Euro Effektive Kosten (24 Monate) ~13,82 Euro ~15,82 Euro Zum Angebot Zum Angebot

Wie Ihr seht, zahlt Ihr für den Vodafone-Tarif nach Ablauf der Mindestlaufzeit etwas weniger als für die Unlimited-Start-Variante von o2. Allerdings müsst Ihr bedenken, dass Ihr bei letzterem ein monatliches Kündigungsrecht habt, wodurch Ihr jederzeit aus dem Vertrag aussteigen könnt. Doch Ihr solltet Euch beeilen, denn gerade das Vodafone-Angebot ist nur noch bis zum 15. September verfügbar.

Die Tarife lohnen sich definitiv. Das massige Datenvolumen ist durchaus interessant, allerdings fehlt Euch hier der Zugang zum neuen Mobilfunkstandard 5G. Außerdem könnt Ihr bei der o2-Variante nur mit maximal 10 MBit/s im Netz surfen, was das Streamen von Serien ziemlich umständlich machen dürfte. Interessiert Ihr Euch nicht für Angebote aus dem D1- oder Teléfonica-Netz, dann schaut doch mal bei der aktuellen Congstar-Aktion vorbei. Hier könnt Ihr einen Best-Choice-Gutschein von bis zu 60 Euro abgreifen, wenn Ihr einen neuen Tarif abschließt!

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind Deals mit massig Datenvolumen interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!