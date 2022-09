Google Pixel Tablet: Da war doch noch was

Die Google I/O 2022 ist inzwischen schon wieder ein paar Monate her. Einige von Euch können sich vielleicht noch daran erinnern, dass am Ende der Keynote neben dem Google Pixel 7, Pixel 7 Pro und der Pixel Watch auch ein Google Pixel Tablet kurz angeteasert wurde. Letzteres Device haben aber einige (mich eingeschlossen) bereits komplett verdrängt, da das vermutlich nicht Bestandteil des Launch-Events am 6. Oktober sein wird. Dennoch gibt es nun neue Infos zu dem besagten Android-Tablet.

Google wird 2023 ein neues Pixel Tablet vorstellen

Das Tablet soll als Steuerzentrale im Haushalt dienen

Die Entwicklungsphase ist abgeschlossen