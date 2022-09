Xiaomi Civi 2: Mittelklasse-Smartphone erscheint auch bei uns

Xiaomi wird kommende Woche Dienstag das Xiaomi Civi 2 im Heimatland präsentieren. Das wäre beileibe nicht so interessant, wenn da nicht Gerüchte bestehen würden, die da besagen dass das genannte Mittelklasse-Smartphone als Redmi- oder Poco-Modell auch zu uns kommen würde. Also schauen wir uns doch einmal die von Xiaomi veröffentlichten Vorabinformationen genauer an.

Xiaomi präsentiert am 27/09/22 das CIVI 2

Xiaomi selbst teasert erste technische Daten

Globaler Launch gilt als äußerst wahrscheinlich