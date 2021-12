Gratis statt 1,09 €: Android-Game für Monkey-Island-Fans

"The Secret of Crimson Manor" ist noch vier Tage lang kostenlos, kostet normalerweise 1,09 Euro

Das Mobile Game ist bei mehr als 10.000 Downloads mit 4,2 Sternen bewertet im Google Play Store

Verfügbar nur in englischer und spanischer Sprache

Ich bin erleichtert, denn der Schlüssel passt und ich kann endlich das stattliche Herrenhaus betreten. Das Anwesen wirkt menschenleer, aber wieso ist dann der Tisch gedeckt? Sehr geheimnisvoll!

Ehrlich gesagt habe ich beim Anspielen von "The Secret of Crimson Manor" lediglich eines der ersten Rätsel gelöst und fühle mich schon wie Sherlock Holmes persönlich. Das Spiel ist für iOS und Android erhältlich, allerdings nur für Android derzeit kostenlos und damit unser heutiger Tipp für Euch.

Warum lohnt sich der Download von "The Secret of Crimson Manor"?

Das Spielprinzip ist simpel – wir haben es hier mit einem typischen Point- and Click-Adventure zu tun. Ihr versucht also, alle möglichen Gegenstände anzuklicken, findet Schlüssel und andere Gegenstände, die Euch weiterbringen und müsst einige Rätsel lösen. Letztere sind mitunter durchaus knifflig.

Vielleicht das schwierigste Rätsel im Spiel: Wieso gibt es in diesem Bums so viele Schlafzimmer? / © NextPit

Ich mag die Atmosphäre im Spiel, die verschiedenen Szenarien und Zimmer sind sehr liebevoll gestaltet. Die Grafik wirkt teilweise etwas betagt, was der Stimmung aber für mein Empfinden keinen Abbruch tut. Die Rezensionen lesen sich auch durch die Bank positiv, wenngleich auch der geringe Spielumfang kritisiert wird. Letzteres soll uns aber bei einer kostenlosen App nicht wirklich jucken, oder?

Respektiert "The Secret of Crimson Manor" Eure Privatsphäre?

Das Spiel, welches normalerweise 1,09 Euro kostet, ist für die ganze Familie geeignet, verlangt kein Konto und verzichtet sowohl auf Werbung als auch In-App-Käufe. Auch der Check bei der Privatsphäre-Plattform Exodus sieht gut aus: Lediglich ein Tracker und drei Berechtigungen stehen hier zubuche, allesamt harmlos.

Leider steht das Spiel nicht in deutscher Sprache zur Verfügung und auch die augenfeindliche Privacy-Erklärung von MediaCity Games ist lediglich in englischer Sprache. Aber auch hier findet sich augenscheinlich nichts Dubioses. Wenn Ihr also auf klassische Point- and Click-Adventures steht, könnt Ihr hier bedenkenlos zuschlagen.

Abschließend sei noch gesagt, dass Android ab Version 4.0.3 unterstützt wird und somit auch alte Android-Kisten in den Genuss des Spiels kommen. Allerdings wurde auch seit Mai 2020 die Software nicht mehr aktualisiert.

Könnt Ihr mit dieser Art von Android-Games was anfangen? Ich persönlich fühle mich an gute, alte Zeiten erinnert, in denen ich mehr Zeit mit solchen Spielen als mit Schule verbracht habe. Falls es Euch ähnlich geht, habt Ihr mit diesem Spiel sicher auch Euren Spaß. Falls nicht, wartet jeden Tag ein neuer App-Tipp auf Euch und zweimal wöchentlich unsere Listen mit kostenlosen Anwendungen!