Die besten Handy-Fotos: Mit dieser NPU will Oppo das iPhone schlagen

Oppo Find X4 Pro mit AI-Nachtvideos in 4K-Auflösung

Dynamikumfang der Kamera soll extrem verbessert sein

Find X4 Pro mit MariSilicon X erscheint im ersten Quartal 2022

Für spezielle Anwendungsfälle braucht es spezielle Hardware. Wie viel MariSilicon X im Find X4 bringen wird, verspricht Oppo anhand eines Beispiels. Das Find X3 Pro schafft mit der AI-Rauschunterdrückung zwei Bilder pro Sekunde bei 4K-Auflösung. Im Nachfolger sollen 40 Bilder pro Sekunde möglich sein – also genug für 4K-Video in Echtzeit. Gleichzeitig soll sich der Stromverbrauch gegenüber der NPU im Find X3 Pro halbiert haben.

Auch bei Fotos soll die neue NPU einen Sprung nach vorne bringen. Beim Find X3 Pro greifen die Bildverarbeitungsalgorithmen erst nach dem Demosaicing greifen, also nach dem Konvertieren der RAW-Daten in YuV. Mit MariSilicon X können die Algorithmen bereits mit den RAW-Daten zaubern. Wie bei Apples ProRAW etwa kombiniert dies die Vorzüge des RAW-Formats mit den Stärken der Computational Photography. Sehr schön, wenn's klappt.

Oppo will mit dem MariSilicon X dann aber sogar den Dynamikumfang des iPhone 13 Pro in den Schatten stellen. Auch ein Kontrastumfang von 1.000.000 zu eins soll noch abgebildet werden können. Damit Ihr nicht rechnen müsst: Das entspräche 19,9 Blendenstufen oder 120 dB Dynamikumfang. Solche Werte finden sich bislang extrem selten bei Sensoren. Vergangenes Jahr sorgte Canon mit dem LI7050SAC mit ebenfalls 120 dB für einen kleinen Wirbel in der Branche, und auch die sagenumwobene Canon R1 soll gerüchtehalber mit Hilfe von Computational Photography 20 Blenden schaffen.