Oppo Find X5 im Hands-On: Galaktisch gute Kameras auf zu alter Hardware

Das Oppo Find X5 wurde am 24. Februar 2022 mit einer UVP von 999 Euro vorgestellt. Der Verkauf des "Weltraum"-Smartphones beginnt am 21. März. Das Oppo Find X5 ist ein faszinierendes Gerät, das viele Gemeinsamkeiten mit dem Oppo Find X5 Pro aufweist, technisch aber doch oftmals hinter dem Pro-Modell zurückbleibt.

Das Design: Futuristisches Design

Ich will es gleich zu Beginn sagen. Das Oppo Find X5 hat mich vom ersten Moment an, als ich die Verpackung öffnete und es umdrehte, mit seinem Design überzeugt. Die Glasrückseite schließt nahtlos an den Metallrahmen und die Glasfront an und die Kamerainsel ist ein asymmetrisches Rechteck, das zu einem organischen Äußeren beiträgt.

Gefällt:

Einzigartiges, futuristisches Design

Griffig und ausbalanciert

Glasrückseite fühlt sich angenehm an

Gefällt nicht:

Mitgelieferte Hülle verdeckt die Schönheit des Geräts

Die Glasrückseite fasst sich mit seiner sanften Textur angenehm an, bietet dabei viel Widerstand für einen sicheren Griff. Die Farben sind nichts Einzigartiges, Weiß und Schwarz, aber meiner Meinung nach unterstreicht diese Reduktion nur den Space-Age-Ansatz des Designs.

Das Find X5 sieht aus wie ein Modul der ISS / © NextPit

Das ist schlicht und einfach moderner Minimalismus in Reinkultur. Der reduzierte Ansatz geht nicht auf Kosten des Charakters, und die Materialien harmonieren gut miteinander, wobei das Gesamtbild stark an einen niedlichen Droiden aus einer weit entfernten Galaxie erinnert.

Aber dies wäre kein echtes Space-Device, wenn es nicht auch äußerst praktisch wäre! Da ich eher kleinere Hände habe, sind Gewicht und Balance bei Geräten mit einer Bildschirmgröße von mehr als 6 Zoll entscheidend, und dieses hier misst 6,55 Zoll (Gesamtabmessungen: 160,3 mm x 72,6 mm x 8,7 mm).

Der polierte Rahmen in Kombination mit der weißen Rückseite verleiht einen raffinierten futuristischen Look / © NextPit

Das Gewicht ist mit 196 g in Ordnung, aber durch die gute Balance liegt das Gerät wirklich gut in der Hand. Der Gleichgewichtspunkt befindet sich am unteren Ende der Einschalttaste, wodurch es sehr bequem zu greifen ist. Gleichzeitig sorgt das Design der Kamerainsel dafür, dass es nicht wackelt, wenn man das Gerät auf eine flache Oberfläche legt.