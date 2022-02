Geniales iPhone-Feature: So einfach geht Drag-and-Drop in iOS 15

Eine der praktischsten Funktionen, die Apple in iOS 15 eingeführt hat, ist das neue Drag-and-Drop! Dabei könnt Ihr Texte ganz einfach von einer App in die Andere ziehen. Wie genau die Funktion funktioniert und welche Möglichkeiten sie auf Eurem iPhone bietet, verraten Wir Euch in dieser Anleitung!