Gratis statt 1,99 € für Android: Strategie-Hit im Cartoon-Stil

Cartoon Craft erhält mit über 1 Millionen Downloads eine Bewertung von 4,3 Sternen im Google Play Store.

Das Spiel enthält optionale Werbung, ebenso optionale In-App-Käufe.

Ich bin begeisterter Gamer und war erst am Wochenende auf der Gamescom, allerdings bin ich zugegebenermaßen kein großer Fan von Strategiespielen. Auch wenn ich nach wie vor unter meinem Starcraft-2-Trauma leide, habe ich bei der Suche nach unserer heutigen App des Tages ein durchaus spaßiges RTS-Game gefunden. Mit Cartoon Craft schlüpft Ihr in verschiedene Rollen, errichtet eine eigene Basis und zieht gegen Orks (oder auch Menschen) in den Kampf. Die Grafik macht das Spiel sehr liebenswert und auch die leichte und intuitive Steuerung macht das Game zu einem angenehmen Zeitvertreib.

Lohnt sich der Download von "Cartoon Craft"?

Das Ziel von "Cartoon Craft" ist relativ simpel. Ihr findet Euch in einer Fantasy-Welt wieder und müsst den ewigen Kampf zwischen Menschen und Orks endlich zu einem Ende bringen. Anfangs habt Ihr nur die Möglichkeit als Menschen zu spielen, allerdings könnt Ihr Euch weitere Rassen nach und nach freispielen. Direkt in der ersten Mission erfahrt Ihr die wichtigsten Funktionen des Spiels und dürftet recht schnell sehen, dass sowohl das Gameplay, als auch die Steuerung recht einfach gehalten wurden.