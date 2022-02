Gratis statt 3,19 €: Verwaltet Eure eigene Brauerei unter iOS & Android

Wenn Ihr also diese uralte Tradition aufgreifen und das beste Bier brauen wollt, dann verdient Fiz Eure Aufmerksamkeit. Ihr fangt klein an, in einer winzigen Garage, braut Bier von fragwürdiger Qualität in winzigen Chargen und steigert Euch dann langsam. Die schlichte 16-Bit-Grafik trägt dazu bei, dass sich Euer Unterfangen sehr heimelig anfühlt. Ein paar RPG-Elemente sind auch dabei und hinterlassen einen angenehmen Nachgeschmack.

Bier ist ein Kulturgut! Für jemanden, der erst seit ein paar Monaten in Deutschland wohnt, ist es erstaunlich, wie viele Sorten und Marken man probieren kann. Die Vielfalt des Bieres ist endlos, und das aus gutem Grund: Bier ist nach Wasser und Tee das am dritthäufigsten konsumierte Getränk, was durchaus Sinn macht, wenn man bedenkt, dass das Bierbrauen schon so lange bekannt ist, wie es Aufzeichnungen gibt.

Wie bereits erwähnt, geht es in dem Spiel darum, ein kleines, in der Garage geborenes Bierbrauunternehmen zu leiten. Fiz fängt ganz einfach an: Ihr wählt eine Hauptfigur und Eure Freunde aus und verbesserst Eure Fähigkeiten, um besseres Bier zu brauen. Langsam entwickelt sich das Spiel zu einem komplexen Management-Puzzle, das Euch etwa 60 Stunden Eures Lebens kosten wird.

Um voranzukommen müsst Ihr neue Rezepte ausprobieren, Marktforschung betreiben, die richtigen Zutaten für jede Biersorte kennenlernen, die Preisgestaltung und die Lagerbestände verwalten. Alles muss abgewogen und gezählt werden, wenn Ihr wollt, dass Euer Bier berühmt wird. Manchmal kann die Investition in eine neue Brauanlage, mit der mehr Bier produziert werden kann, Eure Probleme lösen. Und in anderen Fällen kann sie Euch aber auch in finanzielle Schwierigkeiten bringen, von der Ihr Euch erst mit ein bisschen Zeit und Abwarten erholen könnt.

Das Einzige, was mich ein wenig stört, ist das Menü. Denn die Aktionen können nur über eine einzige Taste aufgerufen werden, die man die ganze Zeit antippen muss.

Aber was das Spiel so großartig macht (4,1 Sterne im Play Store bei über 8.000 Bewertungen sind nicht zu verachten), ist die Tatsache, dass das Spielprinzip nicht zu stressig ist. Während das Bier gebraut wird, hat man also etwas Zeit zum Entspannen und zum Nachdenken. Dann wird man dazu angehalten, weitere Inhalte freizuschalten, eine weitere Ladung gutes Bier zu brauen und mit den Rezepten zu experimentieren.

Einige Story-Elemente werden auch durch Ereignisse und Erfolge vorangetrieben, bei denen Ihr verschiedene Biersorten in besserer Qualität herstellen müsst. Außerdem könnt Ihr ein Dutzend Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften freischalten, die Eurem Unternehmen und Eurem Bier weiterhelfen.

Ist der Download von "Fiz" sicher?

Das Entwicklerstudio, Bit By Bit Studio, behauptet in ihrer überraschend kurzen Datenschutzerklärung: "Sofern nicht ausdrücklich angegeben, sammeln unsere Produkte keine persönlich identifizierbaren Informationen von dir."

Ein kurzer Check auf der Exodus-Plattform zeigt, dass es im Spiel nur einen einzigen Tracker für Google Analytics und fünf Berechtigungen gibt. Diese stimmen mit dem Spielverlauf überein, also alles gut. Ihr könnt das Spiel also herunterladen und so lange spielen, wie Ihr wollt – ohne Sorgen!

Wie findet Ihr Management-Spiele? Und wie gefällt Euch das Bierbrau-Game, das ich Euch heute vorgestellt habe? Was ist Euer Lieblings-Bier? Teilt mir all das in den Kommentaren mit?