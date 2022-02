S22 interessant für Influencer: Das ist der große Vorteil bei Instagram und Co.

In einer Welt, in der Influencer gut und gerne soviel wie ein Filmstar verdienen, hat Samsung mit der neuen Galaxy S22-Reihe einen cleveren Plan. In einer Zusammenarbeit mit Snapchat, TikTok und Instagram kündigte Samsung gestern an, dass einige der neuen Kamera-Features nativ in den Social-Media-Apps nutzbar seien.

Vor allem Instagram-Fans dürften sich auf die neuen Kamera Optionen freuen. Denn durch den verbesserten Nachtmodus werden Bilder, die Ihr unter schlechten Lichtverhältnissen aufnehmt, digital aufgebessert. Möglich wird das ganze durch die neuen Prozessoren in den Smartphones. Auch die aufpolierte Zoom-Funktion samt optischer Telekameralinse in den Basis-Modellen könnt Ihr in ausgewählten Social-Media-Apps verwenden.